Barcellona, l’assessore all’ambiente Nicola Barbera fa il punto sul servizio di raccolta dei rifiuti

L’assessore all’ambiente del Comune di Barcellona Nicola Barbera ha fatto il punto sul servizio di raccolta dei rifiuti con un’intervista rilasciata alla redazione di 24live.

Partendo dal dato della raccolta differenziata del 2024, attestato sul 68 per cento, l’assessore Barbera ha descritto le iniziative in programma per poter raggiungere l’obiettivo di superare la soglia del 70 per cento e di puntare al 75 per cento. Nell’intervista infatti si affronta tra l’altro il tema della repressione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, della distribuzione dei nuovi mastelli e della campagna informativa per la corretta differenziazione dei rifiuti.