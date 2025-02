Messina, cosparge la madre di alcol minacciandola di darle fuoco: arrestato 33enne in flagranza di reato

Lo scorso mercoledì, nella zona nord della città, agenti della Polizia di Stato impegnati nel quotidiano controllo del territorio hanno proceduto all’arresto di una donna di 33 anni, colta nella flagranza dei reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti nell’immediatezza a seguito della richiesta di aiuto al 112 NUE di una madre che lamentava di essere stata cosparsa di alcol dalla figlia che la minacciava di darle fuoco. I poliziotti, giunti rapidamente sul posto, bloccavano la trentatreenne che, non doma, reagiva con violenza anche nei loro confronti.

Ai poliziotti la vittima ha raccontato di continue vessazioni morali e fisiche subìte alla figlia nel corso degli anni, corroborate anche da precedenti simili vicende. Per questi motivi, attesa la flagranza del reato di maltrattamenti contro familiari e di resistenza a pubblici ufficiali, la donna è stata tratta in arresto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la donna è stata tradotta presso la locale casa circondariale ove permane anche a seguito dell’udienza di convalida.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagata che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, è da presumersi innocente fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo all’indagata.