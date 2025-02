Bonifica della discarica di Mazzarrà, venerdì 14 febbraio il tavolo tecnico al Genio Civile

E’ stato compiuto un nuovo significativo passo in avanti verso la messa in sicurezza della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea.

L’Assessorato Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità ha convocato alle ore 11 del prossimo 14 febbraio una riunione presso il Genio Civile di Messina per discutere in merito alla realizzazione degli interventi di bonifica, alla luce dell’Accordo di Programma firmato al Ministero e registrato dalla Corte dei Conti lo scorso 7 febbraio. Sarà l’occasione per discutere, nello specifico, di tutti gli atti consequenziali alla stipula dell’accordo.

“Sono soddisfatto – afferma il sindaco Carmelo Pietrafitta – per questo ulteriore passaggio che conferma come ormai il percorso sia netto e ben tracciato. La messa in sicurezza della discarica di Contrada Zuppà è una vittoria per la nostra comunità e per le altre comunità del comprensorio. Ci tengo a ringraziare il Ministro Gilberto Pichetto Fratin; Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani; l’Assessore Regionale Roberto Di Mauro; il dirigente generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti, Arturo Vallone. Un ringraziamento particolare all’Onorevole Tommaso Calderone che, nella sua qualità di Presidente della Commissione Bicamerale per il Contrasto ai disagi derivanti dall’insularità, si è speso con tutte le sue forze per questo traguardo che, per il nostro territorio, è fondamentale”.