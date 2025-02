Ricordato il 21esimo anniversario della morte di Attilio Manca. La famiglia cerca ancora verità e giustizia: “E’ stato un omicidio”

Verità e giustizia per Attilio Manca è stato il messaggio lanciato ieri sera in un partecipato convegno organizzato dai familiari dell’urologo barcellonese, morto 21 anni fa nella sua abitazione di Viterbo, tra mille misteri che restano tali sotto profilo giudiziario.

Per la madre Angela e per il fratello Luca, a fronte di una serie di riscontri, di intercettazioni telefoniche e soprattutto delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia attendibili la morte di Attilio Manca è un omicidio, legato alla latitanza di Bernardo Provenzano ed a quella che appare ben più di un’ipotesi secondo cui sarebbe stato l’urologo barcellonese a operare in laparoscopia o comunque ad assistere all’intervento a cui il latitante si era sottoposto a Marsiglia nel 2003, pochi mesi prima del ritrovamento senza vita di Attilio nella sua casa di Viterbo.

La famiglia Manca sta sostenendo la sua battaglia per fare luce su quanto accaduto, sostenendo la concreta ipotesi dell’omicidio di stampa mafioso, mimetizzato da un suicidio, così come sostenuto dalla Procura di Viterbo. Il legale della famiglia Fabio Repici, già protagonista nella vicenda di Graziella Campagna, si sta battendo per aprire un’inchiesta alla Procura di Roma, ipotizzando nella vicenda l’intervento dei Servizi segreti deviati e nei prossimi mesi potrebbero arrivare le risultanza dell’attività della magistratura romana. Al fianco di Angela e Luca Manca si sono schierati anche alcuni esponenti della politica, come la presidente della commissione parlamentare Rai la senatrice Barbara Floridia e il deputato regionale Pino Galluzzo, presenti all’incontro di ieri. Al tavolo dei relatori, insieme al moderato dallo scrittore Luciano Armeli Iapichino, c’era anche il magistrato messinese Sebastiano Ardita.

L’intervento di Angela Manca, madre di Attilio, al termine dell’incontro