Emanuele Fiano ospite dell’iniziativa “Dal buio della storia alla luce della memoria” per parlare delle persecuzioni etniche e razziali

L’assessorato alla pubblica istruzione di Barcellona ha completata le iniziative sul tema della legalità destinate agli studenti delle scuole della città del Longano, con la testimonianze legale alle persecuzioni dell’Olocausto e delle Foibe.

Ad organizzare la mattinata con gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado è stato l’assessore alla pubblica istruzione Filippo Neri Recupero, insieme al sindaco Pinuccio Calabrò, presente all’incontro diviso in due parti, con la moderazione della prof.ssa Michela Di Dio.

La prima parte è stata dedicata al dramma delle Foibe, raccontata da Gaetano Ruocco, presidente nazionale associazioni sottufficiali d’Italia. Nella seconda parte è stato introdotto il tema dell’olocausto, con la premessa affidata dall’ex giudice Franco Cassata, che ha raccontato l’amicizia con Nedo Fiano e ricordato la cittadinanza onoraria di Barcellona conferita allo stesso superstite della deportazione degli Ebrei. Prima del toccante intervento del figlio di Nedo Fiano, Emanuele, deputato nazionale del PD, ha dialogato con i ragazzi il comm. Leone Zingales, divulgatore della memoria.

Emanuele Fiano ha descritto la storia del padre e dei suoi familiari, deportati e morti nei campi di concentramento a Buchenwald. Ha raccontato i tormenti di Nedo Fiano, salvato dalla sorte di aver imparato il tedesco per volontà del nonno ed aver incrociato il suo cammino con un ufficiale tedesco, innamorato delle bellezze dell’Italia e di Firenze, città di nascita dei Fiano. Il doppio volto degli ufficiali tedeschi, carnefici dell’olocausto, è stata al centro del discorso di Emanuele Fiano, che ha sottolineato l’importanza nel fare memoria delle tragedie costruite dagli uomini perchè non si ripetano in futuro.