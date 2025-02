Barcellona, a giudizio l’uomo che ha aggredito nel rifornimento di carburante un vigile urbano che lo aveva multato

Dovrà presentarsi davanti ai giudici del tribunale di Barcellona l’uomo che il 20 dicembre scorso ha aggredito un vigile urbano, all’interno di un rifornimento di carburanti all’ingresso della città del Longano.

L’uomo, ex agente della polizia penitenziaria, avrebbe colpito ripetutamente il vigile urbano in quel momento libero da servizio, per una presunta ritorsione legata ad una multa contestata alcuni anni fa per una violazione al codice della strada, perchè avrebbe percorso un tratto di strada senza rispettare il divieto d’accesso. Qualche mese prima lo stesso agente della polizia municipale era stato aggredito verbalmente dell’indagato, durante un normale servizio sul territorio e per lui era staccata la denuncia.

Nel provvedimento della Procura di Barcellona, oltre al giudizio immediato nei confronti del 52enne, F.T.C, residente a Merì, è stato disposto anche il divieto di avvicinamento alla vittima dell’aggressione.