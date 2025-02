Sciame sismico nell’area delle Isole Eolie: nove scosse in meno di due ore iniziate alle 16:20 con una scossa di ml 4.8

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, sta registrando una serie di scosse di terremoto nell’area delle Isole Eolie tra Alicudi e Filicudi.

Sono state fin qui nove le scosse registrate nelle stazioni della Rete Sismica tra le 16:19 con una magnitudo di 4.8 e quella delle 18.04 con una magnitudo di 2.3.

Ecco gli eventi localizzati in seguenza, in alcuni casi avvertiti da tutta la costa tirrenica tra Messina e Palermo:

(1) 2025-02-07 16:19:12.000: ML 4.8 localizzato a 9.8 km E da Alicudi Porto (ME). Coordinate epicentrali: LAT 38.494 LON 14.460 a 17.1 km di profondità

(2) 2025-02-07 16:40:19.520: ML 2.6 localizzato a 11.9 km SE da Alicudi Porto (ME). Coordinate epicentrali: LAT 38.434 LON 14.406 a 14.3 km di profondità

(3) 2025-02-07 16:42:49.160: ML 2.6 localizzato a 13.9 km SE da Alicudi Porto (ME). Coordinate epicentrali: LAT 38.421 LON 14.428 a 13.4 km di profondità

(4) 2025-02-07 16:48:13.240: ML 2.8 localizzato a 13.1 km S da Alicudi Porto (ME). Coordinate epicentrali: LAT 38.422 LON 14.404 a 16.9 km di profondità

(5) 2025-02-07 17:04:39.320: ML 2.6 localizzato a 11.8 km S da Alicudi Porto (ME).

Coordinate epicentrali: LAT 38.429 LON 14.371 a 17.0 km di profondità.

(6) 2025-02-07 17:26:19.000: ML 3.4 localizzato a 10.4 km E da Alicudi Porto (ME). Coordinate epicentrali: LAT 38.500 LON 14.472 a 12.5 km di profondità

(7) 2025-02-07 17:31:31.370: ML 2.2 localizzato a 12.7 km S da Alicudi Porto (ME). Coordinate epicentrali: LAT 38.426 LON 14.405 a 13.5 km di profondità

(8) 2025-02-07 17:36:14.100: ML 2.6 localizzato a 12.2 km SE da Alicudi Porto (ME). Coordinate epicentrali: LAT 38.432 LON 14.411 a 13.6 km di profondità

(9)2025-02-07 18:04:39.130: ML 2.3 localizzato a 12.3 km S da Alicudi Porto (ME). Coordinate epicentrali: LAT 38.427 LON 14.391 a 13.3 km di profondità



Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, segue con attenzione l’evolversi della situazione dopo il terremoto di 4,8 gradi Richter, con epicentro a est di Alicudi, ma che è stato avvertito in diverse aree dell’Isola.

«Sono in costante contatto con il capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina – dice Schifani – che a sua volta è in stretto raccordo con il sindaco di Lipari, con il prefetto di Messina e con l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia per un primo e rapido monitoraggio di eventuali danni, che al momento non sono stati segnalati. La Regione è, comunque, pronta a intervenire con tutti i mezzi a disposizione per supportare le comunità coinvolte e garantire la sicurezza dei cittadini».

Comuni della provincia di Messina che hanno comunicato di aver avvertito le scosse di terremoto (al momento non si segnalano danni e sono in corso ricognizioni nei rispettivi territori a cura delle strutture tecniche locali): Acquedolci, Barcellona Pozzo di Gotto, Basicò, Brolo, Capo d’Orlando, Capri Leone, Caronia. Capizzi, Castell’Umberto, Fiumedinisi, Floresta, Forza d’Agrò, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Furnari, Gioiosa Marea, Leni (Isola di Salina) Librizzi, Longi, Mazzarrà, Militello Rosmarino, Milazzo, Mirto, Mistretta, Monforte. Montagnareale, Montalbano, Oliveri, Pace Mela Mela Patti, Mistretta, Pettineo, Piraino, Raccuja, Rocca di Caprileone, Rodi Milici, San Piero Patti, Isola di Salina, Sant’Agata di Militello, Sant’Angelo dì Brolo, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, S.Stefano di Camastra, Torrenova, Tortorici, Tripi, Tusa, Ucria.

La Sala operativa Soris è in costante contatto con i comuni di Lipari, Leni, Malfa, Santa Maria Salina, Leni e ha ricevuto informazioni sulla situazione nelle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli.