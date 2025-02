La cabina di regia SIRU definisce il percorso di programmazione per gli investimenti sul territorio finanziati con 46 milioni di euro

E’ tornata a riunirsi la cabina di regia SIRU presso l’antisala del Consiglio Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, per affrontare due problematiche organizzativi dell’ente sovracomunale.

Il primo è stato i resoconto sull’utilizzo delle risorse destinate all’avvio degli Uffici preposti alla Selezione degli interventi sul vasto territorio compreso fra Torregrotta e Capo d’Orlando

Al Siru Tirreno Sud Orientale, comprendente ben 35 comuni, sono stati assegnati euro 46.560.725,00. Gli investimenti saranno destinati a programmi di digitalizzazione, promozione dell’imprenditorialità, risparmio energetico, dissesto idrogeologico, gestione dei rifiuti, salvaguardia della biodiversità e delle aree marine protette, sistema ferroviario, sistemi di mobilità alternativa, rivitalizzazione dei luoghi della cultura, promozione del turismo esperienziale e responsabile.

Si è quindi affrontato il tema della modalità operative per pianificare un sistema di interventi attraverso l’utilizzo delle risorse assegnate dal Dipartimento di Programmazione della Regione Sicilia. La cabina di Regia ha deciso di organizzare una serie di incontri nei quali le tre macro-aree rappresentate dai Comuni di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e Patti dovranno individuare le priorità collegate alla vocazione dei rispettivi territori. Tutto il lavoro tornerà alla Cabina di Regia che stabilirà tempi e modi per avviare la raccolta delle progettazioni e la predisposizione dei bandi per poter intercettare ed utilizzare al meglio le risorse destinate.

La riunione si è svolta in un clima di massima collaborazione ed i sindaci si dichiarano entusiasti di poter offrire una ipotesi di sviluppo su una vasta area di territorio, consapevoli che il riconoscimento dei Siru apre importanti opportunità di accesso a finanziamenti ulteriori rispetto ai 46 milioni inizialmente assegnati dal Dipartimento di Programmazione.