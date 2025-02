Sit-in del Pd per fermare la chiusura della sede Inps di Barcellona. L’amministrazione comunale: “Stiamo lavorando per trovare una soluzione”

Hanno partecipato in tanti al sit-in organizzato dal Partito Democratico per protestare contro la decisione del cda dell’Inps di chiusura la sede di Barcellona dell’istituto previdenziale e di spostare l’utenza del comprensorio in parte nella sede di Milazzo ed in parte in quella di Patti.

All’incontro con i cittadini che hanno partecipato all’iniziativa c’era i vertici provinciale e cittadini del partito.

“Siamo pronti ad altre iniziativa – afferma il segretario cittadino del Pd Gianluca Pantano – per evitare la chiusura di un altro servizio come l’Inps di Barcellona, perchè penalizza oltremodo uan una comunità così cospicua, tra l’altro composta per circa il 50% da ultra sessantacinquenni e da soggetti fragili, che hanno poca dimestichezza con le pratiche digitali e hanno un interfaccia fondamentale per le loro istanze nello sportello fisico delle città del Longano. Spostarsi a Milazzo per molti pensionati sarà un disagio che si può evitare con il buonsenso”.

L’amministrazione comunale sta lavorando per trovare una soluzione ed evitare la chiusura degli uffici dell’Inps a Barcellona. “La deputazione nazionale della Lega – afferma l’assessore Salvatore Coppolino – ha avviato un confronto con i vertici dell’istituto previdenziale per garantire la presenza dello sportello dell’Inps nella città del Longano”.