Arriva la proroga di tre mesi per la chiusura dello sportello Inps di Barcellona. La soluzione possibile è il trasferimento in locali comunali

E’ stato confermato il rinviata di tre mesi della chiusura della sede INPS di Barcellona Pozzo di Gotto grazie all’intervento della deputazione nazionale della Lega.

Ad annunciarlo è il sindaco di Barcellona Pinuccio: “È stata accolta la nostra richiesta di proroga che ci consentirà di avere il tempo necessario per interloquire con l’amministrazione centrale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e mantenere un presidio nella nostra città. Ringrazio i parlamentari della Lega e, in particolare, il senatore Nino Germanà e l’onorevole Valeria Sudano per essersi confrontati con il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e con i vertici nazionali, regionali e provinciali dell’INPS. Grazie a questa virtuosa sinergia istituzionale – conclude Calabrò – abbiamo garantito il pieno esercizio dei diritti sociali e previdenziali alla nostra comunità territoriale”.

Nella prossime settimana, come preannunciato dal senatore Germanà, il primo cittadino sarà a Roma per un incontro ufficiale con i vertici dell’Inps. L’obiettivo è superare le criticità legate ai costi per l’affitto dei locali di via Marconi ed individuare una struttura di proprietà del Comune dove trasferire la sede dell’Inps, garantendo la presenza nella città del Longano.