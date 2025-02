Nonna Giovanna Salamone ha festeggiato 100 anni: vive a Barcellona ma è originaria di Castroreale

Ha spento le 100 candeline la signora Giovanna Salamone, residente a Barcellona Pozzo di Gotto, ma originaria di Castroreale.

Lo ha fatto circondata dall’affetto dei parenti più cari, ma soprattutto potendosi godere pienamente il momento di festa. Come lei stessa ha dichiarato, è arrivato ai cento anni in ottima salute e praticamente senza necessità di prendere alcun farmaco. Il suo segreto? Prodotti biologici, esercizio fisico e allenamento mentale. La signora è infatti un’accanita lettrice e tutt’oggi è in grado di suonare il piano ad orecchio.

Per quest’occasione, è anche intervenuto il sindaco di Castroreale Giuseppe Mandanici, che ha consegnato una targa a nome del borgo tra i più belli d’Italia, di cui la signora Giovanna è originaria.