Il Pd Barcellona organizza un sit-in di protesta davanti alla sede dell’Inps, contro l’annunciata chiusura

Il circolo P.D. di Barcellona P.G. ha organizzato per domani giovedì 6 febbraio, con inizio alle

10,00, un sit-in davanti alla sede INPS di Via Marconi, in difesa di tutti i cittadini e dei servizi pubblici essenziali ancora presenti in città, pronta ad intensificare la mobilitazione e la protesta fino a quando il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto non revocherà la delibera di chiusura decidendo, al contrario, di investire per mantenere ed eventualmente potenziare la sede di

Barcellona P.G.

Il Pd di Barcellona ha espresso formale protesta e condanna nei confronti della delibera n. 137 emessa il 18/12/2024 dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS, con la quale si dispone la chiusura del Centro Operativo dell’Istituto barcellonese.

“In considerazione del numero di abitanti residenti a Barcellona P.G. e dell’utenza proveniente dai Comuni viciniori: Merì, Castroreale, T. Vigliatore, Rodì Milici, Fondachelli Fantina, Mazzarrà S.A., Novara di Sicilia, Furnari, Tripi, Basicò, Montalbano Elicona e Falcone, appare quantomeno irresponsabile privare di tale servizio essenziale una comunità così cospicua, tra l’altro composta per circa il 50% da ultra sessantacinquenni e da soggetti fragili”.

“Conseguentemente la decisione presa dal Consiglio di Amministrazione dell’INPS appare incomprensibile, e desta tra le comunità interessate, incredulità, disorientamento e disapprovazione. Per tale ragione, su sollecitazione dello scrivente Circolo e della Federazione Provinciale, il gruppo parlamentare del P.D., ha già presentato una interpellanza al Governo Nazionale, a firma dell’On.le Marino e sottoscritta anche dai deputati Barbagallo, Iacono, Porta e Provenzano, ed una interpellanza al Governo Regionale a firma dell’On.le Leanza e sottoscritta da tutto il gruppo. Nel contempo, ed in sintonia con gli umori delle comunità interessate, il Circolo P.D. di Barcellona P.G., insieme a tutti i sindacati, le associazioni di categoria, associazioni culturali,

cattoliche, della solidarietà sociale, continuerà a manifestare il proprio dissenso alla chiusura e continuerà a monitorare l’evolversi della presente problematica sociale e politica”.

La situazione è in continua evoluzione e già oggi potrebbero esserci novità importanti sul futuro della sede Inps di Barcellona.