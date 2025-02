L’on. Galluzzo: “Era ora che la Città Metropolitana guardasse anche alle esigenze dei Comuni della provincia”

Il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Pino Galluzzo, commenta l’incontro tra i vertici della Città Metropolitana ed i Comuni del comprensorio tirrenico, che si è svolto ieri a Palazzo Longano.

“Meglio tardi che mai verrebbe da dire. Le rassicurazioni date da Federico Basile durante il vertice con i sindaci del comprensorio – afferma il deputato regionale – sembrano finalmente porre le basi per una rinnovata e più efficiente gestione della Città Metropolitana di Messina, che finora è stata prevalentemente rivolta alle esigenze del capoluogo e ha invece messo colpevolmente in secondo piano le necessità degli altri Comuni. E’ ora importante che alle parole seguano i fatti, cioè interventi concreti nei settori di propria competenza, a partire dalle strade provinciali del messinese, oltre 3.000 km finora in gran parte trascurate dalla Città Metropolitana. Inoltre sarà fondamentale concludere prima possibile la ricostruzione del Ponte del Mela e per questo invito il sindaco metropolitano a fare un sopralluogo congiunto per verificare lo stato dei lavori. Si tratta di un’opera per la quale mi batto personalmente da tempo e che non è stata attenzionata come meriterebbe dalla Città Metropolitana di Messina, nonostante sia di propria competenza. Infine, auspico che la nomina di Laura Castelli, presidente di “Sud chiama Nord”, a consulente della Città Metropolitana nei rapporti con i sindaci non sia stata effettuata da Basile per fare proselitismo a vantaggio del comune partito di appartenenza”.