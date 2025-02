L’associazione “Il Seme” si riunisce domani per premiare il vincitore del progetto Scintille d’Arte e per programmare nuove iniziative

L’associazione “il Seme”, costituita commercianti ed imprenditori della città del Longano, ma aperta a tutti coloro che hanno a cuore il rilancio economico e sociale di Barcellona, ha organizzato un nuovo incontro pubblico per domani 5 febbraio alle 19.30 presso i locali del Parco Maggiore La Rosa.

L’obiettivo è quello di condividere idee e confrontarsi per programmare insieme le prossime attività che valorizzeranno il territorio e il commercio locale.

Nell’occasione sarà dedicato un momento speciale per ringraziare il vincitore del progetto Scintille d’Arte, lanciata nel periodo natalizio dalla stessa associazione. Il sondaggio pubblico ha Giovanni Gargano che ha ottenuto il 62% dei voti, con la sua opera “Nuova Rinascita”, installata presso il Monumento ai Caduti. L’opera che racchiude un messaggio potente e attuale: la rinascita. Così come ogni anno celebriamo la nascita di Nostro Signore, l’opera invita a riflettere sulla capacità di risorgere, di superare le difficoltà e di determinare il proprio futuro con forza e determinazione. L’artista Giovanni Gargano è stato introdotto alla collettiva grazie all’iniziativa di GALLERIA PROgetto CITTÀ, che da sempre si impegna nella promozione e valorizzazione di voci innovative nel panorama artistico contemporaneo.

Il Monumento ai Caduti diventa così il luogo simbolo di questa tematica. Barcellona Pozzo di Gotto, nell’agosto del 1943, era ridotta a un cumulo di macerie, ma dalla volontà, dalla forza e dalla determinazione dei sopravvissuti, rinasce e prospera. L’opera di Gargano racconta proprio questo spirito: la povertà dei materiali utilizzati e la loro rifinitura essenziale esprimono l’idea che basta un seme per generare frutto, un seme per rinascere, per il suo straordinario contributo.

Durante la riunione operativa del 5 febbraio, l’associazione esprimerà ufficialmente la propria gratitudine all’artista, riconoscendone il valore e l’importanza del suo messaggio, con un gesto simbolico, ma carico di significato, che sottolinea quanto Scintille d’Arte non sia solo un evento, ma un percorso di crescita culturale e sociale per la città e i suoi cittadini.