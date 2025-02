Ritrovato senza vita il corpo di Antonio Milazzo, disperso da sabato scorso in contrada Musolino forte Ferrara 

Questa mattina la sala operativa dei Vigili del fuoco di Messina ha ricevuto una richiesta per il recupero della persona scomparsa da due giorni. Il 53enne Antonio Milazzo sarebbe precipitato per oltre 150 metri da una scarpata con la sua autovettura.

L’uomo è stato ritrovato sfortunatamente senza vita in Contrada Musolino, forte Ferrara. Stamattina la squadra del corpo forestale ha rintracciato l’autovettura finita in un dirupo, trovando segni nel sentiero. Da sabato non si avevano più notizie della vittima, che aveva la consuetudine di andare tra le colline di Castanea e Villafranca per una passeggiata.

Sul posto sono arrivate più squadre sia dalla sede Centrale che da Milazzo, comprendenti il nucleo SAF, il personale DOS per il coordinamento con l’elicottero VF Drago allertato, e due ispettori antincendio. Il Drago, arrivato sul posto, ha verricellato un elisoccorritore che, collaborando con personale dei Vigili del Fuoco, già accanto alla vittima, ha effettuato il recupero e trasporto al policlinico di Messina. Sul posto sono presenti la pattuglie deicarabinieri, della polizia di stato e della forestale regionale.