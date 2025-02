La Città Metropolitana ha incontrato a Barcellona i sindaci della fascia tirrenica: sicurezza e viabilità i primi obiettivi

Condividere i prossimi obiettivi della Città Metropolitana di Messina e presentare la nuova governance nell’ente provinciale, guidato dal sindaco di Messina Federico Basile, con il direttore generale Giuseppe Campagna e con il capo di Gabinetto Laura Castelli, già vice ministro al Mef con i governi Conte e Draghi. Questi gli obiettivi di un incontro con i sindaci del comprensorio tirrenico indetto nell’aula consiliare di Palazzo Longano a Barcellona Pozzo di Gotto.

La loro presenza nell’aula consiliare di Palazzo Longano è stata l’occasione per i sindaci del comprensorio tirrenico di ribadire l’importanza degli investimenti soprattutto nella manutenzione della strade provinciali e degli istituti scolastici. La delegazione della Città Metropolitana ha ribadito la volontà di ascoltare le istanze dei 108 Comuni messinese e di aprire un canale diretto di comunicazione per superare le diverse criticità del territorio, provando a dare risposte concrete alle esigenze dei cittadini, senza guardare al colore politiche della singole amministrazioni.

Tra i temi trattati c’è stata anche l’annosa vicenda dalla viabilità tra Barcellona e Milazzo, per i ritardi nella riapertura del ponte alla foce del torrente Mela, su il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò ha raccolto l’impegno della Città Metropolitana nel sollecitare la consegna dell’opera entro il termine del mese di aprile, ricordando che la gestione dell’appalto è stata affidata al Genio Civile. Sullo stesso punto è intervenuto anche il sindaco di Merì, Filippo Bonansinga, che ha ottenuto l’impegno alla convocazione di un tavolo tecnico per intervenire sul tratto di S.S 113, nell’ambito del centro meriese, per superare il problema del restringimento della carreggiata all’imbocco della salita che conduce al ponte sul Mela, attraverso un progetto di allargamento della strada, su cui gli attori coinvolti sono anche l’Anas e la Protezione civile, insieme alla Città Metropolitana.