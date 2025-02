Basket DR1, la Pallacanestro Barcellona perde una grande occasione per avvicinare il secondo posto

Una sconfitta maturate negli ultimi minuti sul campo della Panormus lasciata l’amaro in bocca ad una Pallacanestro Barcellona, che ha perso l’opportunità di avvicinare il secondo posto per via della sconfitta inattesa del Basket Cefalù sul campo della Green Basket Palermo.

La formazione di coach Restanti ha giocato una partita alla pari con il Panormus, che è stato più determinato nell’ultimo minuto di gara, piazzando il break che ha deciso l’incontro chiuso sul 79-72. Per i barcellonesi resta il rammarico per l’occasione persa, ma non c’è tempo di pensare troppo alla sconfitta di Palermo, perchè sabato 8 febbraio è previsto un match decisivo per alimentare l’ambizione di un playoff da protagonista. Al PalAlberti è attesa Ribera che sta contendendo ai biancoverdi la terza posizione, dietro alla capolista Trapani, lanciata verso il primato alla fine della stagione regolare, ed al Basket Cefalù, candidata alla piazza d’onore.