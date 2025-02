Il Riesame annulla la custodia cautelare per uno degli arrestati nell’operazione sulla gestione di ditta confiscata

Il tribunale del Riesame di Messina ha accolto la richiesta annullamento della misura cautelare presentata dal legale di Salvatore Crinò, recentemente tratto in arresto su ordine del gip della DDA di Messina Salvatore Pugliese in relazione alle ipotesi di reato contestate in concorso con Salvatore Ofria e Angelo Munafò in relazione a fatti relativi alla gestione della ditta confiscata Bellinvia Barcellona Pozzo di Gotto.

Crinò è stato arrestato insieme ad altri 15 indagati, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, peculato, trasferimento fraudolento di valori, violazione della pubblica custodia di cose e sottrazione di cose sottoposte a sequestro. L’indagato è rappresentato dall’avvocato Massimo Alosi.