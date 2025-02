Il Barcellona Basket si scioglie sul più bello contro Rende (64-75): ai play-in out con 8 punti

Il Barcellona Basket si scioglie sul più bello contro Rende (64-75) e perde l’occasione di conquistare due punti pesanti anche per la seconda fase ad orologio, denominata play-in out.

La squadra giallorossa è crollata sul più bello, mostrando ancora una volta le carenze caratteriali, oltre che tecniche, nel gestire i momenti cruciali delle partite. Dopo aver iniziato l’ultimo quarto sul 49-47 ed aver tenuto l’equilibrio della gara per i primi minuti della frazione decisiva, è praticamente uscita dal campo, con un parziale che alla fine segna un 15-28 per i calabresi, che chiudono il match sul +11.

La sconfitta vale dobbia perchè il Barcellona perde due punti nella fase ad orologio, che inizia con 8 punti e tutte le possibilità di giocarsi la salvezza attraverso i playout ad eliminazione diretta. Affronterà infatti le sei formazioni del girone G, quello pugliese, e porterà in dote i punti conquistati nella prima fase contro Rende e Antoniana all’andata, Marigliano all’andata ed al ritorno. Nella posizione migliore si trova Castanea, finita al 7° posto nella fase regolare, ma con ben 18 punti nella fase ad orologio, avendo vinto 9 dei 10 scontri diretti con le squadre coinvolte nei play-in out. Nella stessa condizione è anche Termoli nell’altro girone, mentre Benevento parte con 4 punti di vantaggio sul gruppo delle squadre a 10 punti ed insieme a Castanea e Termoli è favorita per le prime tre posizioni che garantiscono la salvezza diretta. Taranto con il suo -1 è praticamente destinato alla retrocessione diretta, mentre tutte le altre dal Catanzaro a Marigliano, raccolte in quattro punti, dovranno affrontare il playout per evitare le altre due retrocessioni. La classifica di Barcellona è migliore rispetto a quella dalla regular season, ma servono cattiveria agonista e gioco di squadra per salvare la categoria dopo una stagione costruita male, ma può diventare un punto di ripartenza per non commettere gli stessi errori.

Ecco la classifica ed in grassetto le prossime avversarie dei giallorossi, con un calendario che sarà diffuso a breve dalla Fip Campania.