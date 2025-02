Terme Vigliatore, eletto il vice presidente Genovese: l’opposizione critica il mancato confronto per garantire il plenum del civico consesso

Il consiglio comunale di Terme Vigliatore ha eletto il vice presidente, carica vacante dal settembre scorso, da quando si era dimessa la consigliera Chiara Crisafulli. La maggioranza ha votato per l’elezione del consigliere Tonino Genovese, vicino alle posizioni dell’on. Pino Galluzzo di Fratelli d’Italia.

Si sono così mantenuti gli equilibri interni alla maggioranza tra i rappresentanti di Fratelli d’Italia, che guardano al gruppo dell’on. Galluzzo, e quelli di Forza Italia, che fanno riferimento all’on. Tommaso Calderore, dopo la nomina dell’assessore Michele Cardoville, riferimento di quest’ultimo gruppo. Nel corso della seduta il consigliere Daniele Biondo si è dimesso dal ruolo di capogruppo di maggioranza per problemi di lavoro.

L’opposizione, attraverso una nota del gruppo Ora per Terme Vigliatore, ha soprattutto criticato la scelta di prevedere la seduta per l’elezione del vice presidente senza la trasmissioni in streaming e quindi con l’imposizione di una partecipazione in presenza per i consiglieri, senza avviare un confronto con la minoranza per concordare una data che consentisse a tutti di poter partecipare, anche ai componenti del civico consesso che lavorano fuori sede e che nelle altre sedute sono presenti in collegamento da remoto.

“È stata una seduta indubbiamente dai toni molto accesi quella che si è svolta il 30 gennaio scorso per l’elezione del nuovo vicepresidente del Consiglio. Oggetto della nostra deliberata protesta la mancata previsione, da parte dell’ufficio di presidenza, della diretta in streaming della seduta, così da renderla fruibile alla cittadinanza. Sottolineiamo inoltre le continue violazioni del principio di imparzialità da parte della Presidente del Consiglio, che con le sue decisioni, assevera il suo operato al servizio esclusivo della maggioranza, venendo meno al ruolo di garante di tutti i consiglieri, previsto dal nostro Statuto. Una seduta che, per l’ordine del giorno trattato, necessitava della presenza fisica di tutti i Consiglieri in aula e che già all’atto della sua convocazione aveva scatenato le nostre proteste per la mancata consultazione dei capi gruppo e della Consigliera indipendente Crisafulli, per concordare, con tutte le forze politiche, una data su cui convergere al fine di garantire la presenza di tutti. È triste ravvisare come, anche per decisioni non di carattere puramente politico, non si senta la necessità di dialogo con le opposizioni e non si riesca ad ottenere decisioni condivise da tutti. E rattrista anche vedere come, alla proposta di rinvio proposta in aula, non abbia fatto seguito una votazione favorevole da parte dei colleghi di maggioranza, che dimostrano ancora una volta quanto poco tengano al rispetto dei diritti dei loro colleghi, anche se di un colore politico diverso. Al diritto alla partecipazione negato ad una nostra collega (Chiara Crisafulli ndr), si è aggiunta la decisione, inspiegabile, di non aver predisposto la trasmissione in streaming della seduta così come previsto da uno specifico regolamento comunale. Decisione giustificata in aula con una presunta non obbligatorietà, che non trova però riscontro nel regolamento stesso. Come gruppo di opposizione non esiteremo, a questo punto, ad intraprendere ogni azione utile a ripristinare il corretto andamento dei lavori dell’aula e il rispetto dei diritti, nostri e della nostra cittadinanza, in aula”.