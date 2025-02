Il Barcellona Basket domani in campo contro Rende si gioca punti pesanti in chiave salvezza

La gara di domani contro Rende per il Barcellona Basket ha un peso specifico importante, in chiave salvezza, perchè i punti in palio valgono doppio, considerato che saranno validi anche nella seconda fase del campionato di serie B interregionale, che deciderà le tre formazioni destinati alla retrocessione.

Nella fase ad orologio Barcellona ha già la certezza di portare con sé gli otto punti conquistati nella fase regolare, frutto delle vittorie contro altrettante squadre parteciperanno ai play-in out, i due successi su Marigliano e le vittoria dell’andata contro Antoniana e Rende. Vincendo contro i calabresi i giallorossi partirebbero da 10 punti, al centro di una classifica che prima dell’ultimo turno, dando per scontata la partecipazione di Castanea e Molfetta, dovrebbe essere la seguente:

CASTANEA 16 MOLFETTA 14 MIWA ENERGIA Benevento 14 BASKET ACADEMY CATANZARO 10 UNICA SPA Canusium 10 BASKET CORATO 10 SINTEGRA SRL RENDE 8 BIO VERDE SRL ANTONIANA 8 NEXT CASA BARCELLONA 8 MOLA NEW BASKET 2012 8 PROMOBASKET MARIGLIANO 2003 6 C.J. BASKET TARANTO (-3) -1

L’ultima di questa graduatoria sarebbe retrocessa in serie C, le prime tre sarebbero salve direttamente, mentre dalla 4^ alla 11^ dovranno passare dalla fase playout ad eliminazione diretta per evitare le altre due retrocessioni. Partire da un bottino di 10 punti sarebbe importante per cambiare il finale di una stagione tormentata e per conquistare una salvezza che soprattutto i tifosi hanno dimostrato di meritare.

Appuntamento per gli appassionati alle 18 al PalAlberti, auspicando le previsioni meteo di piogge abbondanti non impongano un trasferimento della partita in una campo limitrofo per le infiltrazioni d’acqua del tetto dell’impianto, che da mesi hanno interessato la struttura.