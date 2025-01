Il Pd sulla chiusura della sede Inps di Barcellona: presentata un’interrogazione in Parlamento per revocare la decisione del CdA

Il Partito Democratico si unisce al coro di protesta che si sta alzando contro la chiusura della sede dell’Inps di Barcellona, disposta dal Consiglio di Amministrazione dell’ente previdenziale nell’ottica di una razionalizzazione dei punti d’accesso sul territorio regionale.

“La decisione di chiudere la sede dell’INPS di Barcellona Pozzo di Gotto – afferma in una nota Armando Hyerace, segretario provinciale del Partito Democratico – penalizza non solo i cittadini della zona, ma anche l’efficienza dei servizi pubblici essenziali per la nostra comunità. Ho subito interloquito con la nostra deputazione nazionale affinché venisse investito del problema il Governo centrale e, così, è stata presentata un’interrogazione a prima firma On. Marino (e sottoscritta dai deputati Barbagallo, Iacono, Porta e Provenzano) nell’estremo tentativo di persuadere chi guida il Paese ad intraprendere ogni urgente iniziativa utile alla revoca della decisione, o quantomeno, a trovare una soluzione che permetta alla cittadinanza di continuare ad avere accesso a questi servizi senza dover percorrere centinaia di chilometri. Questa chiusura è un disastro che era stato annunciato già nel 2023 e, all’epoca, il sindaco di Barcellona e la deputazione di centro destra si erano premurati di dare pubbliche rassicurazioni circa il fatto che mai si sarebbe arrivati a questo. Oggi è il giorno del mai!”.

“Si tratta di una palese evidenza – aggiunge Gianluca Pantano, segretario del circolo Pd di Barcellona – del modo in cui la spending review della PA sia una strategia che trova attuazione nel revocare diritti e servizi alle comunità: una serie di tagli e restrizioni stanno colpendo le aree già più marginali e vulnerabili, e questo rappresenta un duro colpo per le persone anziane, i disoccupati, le famiglie e tutti coloro che quotidianamente si rivolgono all’INPS per servizi fondamentali”.

L’on. Marino ha presentato l’interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, proprio per porre in essere le iniziative urgenti “al fine di bloccare l’iter della chiusura della sede Inps di Barcellona Pozzo di Gotto ed evitare conseguentemente alla popolazione coinvolta difficoltà e disagi“.