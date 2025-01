Il Barcellona Basket perde il derby sul parquet con gli Svincolati, ma i suoi tifosi stravincono quello sugli spalti: da oggi testa al Rende

Tutto secondo pronostico al PalaMilone di Milazzo, dove ieri sera è andato in scena il derby di serie B interregionale di basket tra Svincolati e Barcellona.

I padroni di casa hanno confermato il valore superiore della squadra rispetto ai giallorossi, imponendosi sul parquet con il punteggio di 86-59, ma come previsto sugli spalti gli oltre 300 tifosi barcellonesi hanno stravinto il confronto con i supporter locali, dimostrando l’attaccamento alla squadra, anche in momento difficile della sua storia recente.

Il risultato del derby contava solo per le statistiche e per il prestigio, perchè a nessuna della due formazioni interessava ai fini della classifica, dove entrambe hanno già segnato il loro cammino nella fase successiva. Gli Svincolati disputeranno il play-in gold, che mette insieme le prime sei formazioni dei due gironi meridionali del torneo, che assegneranno un posto nei playoff promozione da cui scaturirà l’unica squadra promossa in serie B nazionale, con la Viola Reggio Calabria nettamente favorita. Barcellona si giocherà la salvezza nei play-in out, con la stessa formula dei play-in gold, ma con la differenza che l’ultima del girone sarà retrocessa direttamente e le prime tre saranno salve, senza passare dai veri e proprio playout, che assegneranno le altre due retrocessioni.

Barcellona, paradossalmente, con le quattro vittorie fin qui conquistate contro altrettante formazioni impegnate nei play-in out è messa meglio di quanto sembra nell’attuale classifica del girone di qualificazione, dov’è desolatamente ultima con sei punti di distacco del gruppo delle penultime. L’augurio di una retrocessione, espresso da molti supporter milazzese sui social a commento del risultato di ieri sera, è un loro desiderio che Barcellona potrà far rimanere tale, ritrovando lo spirito giusto mostrato già a Marigliano, che dovrà guidare i giallorossi anche nell’ultima sfida contro Rende.

La formula del torneo, nell’incrocio con il girone pugliese, infatti pone il Taranto come candidato alla retrocessione diretta, con l’attuale -1 in classifica. La bagarre sarà quindi tutta per trovare il miglior piazzamento nella griglia dei playout, cercando di centrare l’obiettivo minimo di giocare le eventuali belle tra le mura amiche. Restano ancora da disputare alcuni scontri diretti, come appunto Barcellona – Rende e Marigliano – Castanea, ma sono anche da definire gli ultimi posti nei play-in out sia nel girone del Barcellona sia nel girone pugliese. Nel girone siculo-campano, Matera con il colpaccio di ieri sera a Castanea ha inguaiato proprio i messinesi, che sembravano salvi dopo gli ultimi importanti successi in campionato. Matera ospiterà la Viola Reggio Calabria nell’ultimo turno di campionato, mentre Castanea come detto sarà ospite del Marigliano. In caso di arrivo a pari punti, Matera ha il vantaggio di due vittorie negli scontri diretti. Stesso discorso vale per il girone pugliese, dove Molfetta e Termoli si contendono l’ultimo posto che vale i play-in gold e quindi la salvezza. Tutto si deciderà domenica sera, ma al momento la classifica congiunta per i play-in out dice così:

Con Termoli e Matera la classifica sarebbe la seguente

AIR BASKET TERMOLI 16 VIRTUS MATERA GROUP 2016 12 BASKET ACADEMY CATANZARO 12 MIWA ENERGIA Benevento 12 UNICA SPA Canusium 10 BASKET CORATO 10 SINTEGRA SRL RENDE 10 PROMOBASKET MARIGLIANO 2003 8 BIO VERDE SRL ANTONIANA 8 NEXT CASA BARCELLONA 8 MOLA NEW BASKET 2012 6 C.J. BASKET TARANTO (-3) -1

Con Molfetta e Castanea invece sarebbe la seguente:

CASTANEA 16 MOLFETTA 14 MIWA ENERGIA Benevento 14 BASKET ACADEMY CATANZARO 10 UNICA SPA Canusium 10 BASKET CORATO 10 SINTEGRA SRL RENDE 8 BIO VERDE SRL ANTONIANA 8 NEXT CASA BARCELLONA 8 MOLA NEW BASKET 2012 8 PROMOBASKET MARIGLIANO 2003 6 C.J. BASKET TARANTO (-3) -1

In ogni caso Barcellona vincendo il confronto diretto con Rende partirebbe da quota 10 ed avrebbe tutte possibilità di centrare un piazzamento tra 11° ed il 12° posto che le garantirebbe il vantaggio del fattore campo nelle belle che si disputeranno nei playout. Serve però la cattiveria agonistica e la giusta determinazione necessarie per vincere le partite e che spesso è mancata ai ragazzi di coach Cova. Il destino dei giallorossi è nelle loro mani e con un pubblico appassionato come quello visto anche a Milazzo (che probabilmente ha registrato il record d’incasso stagionale) l’obiettivo della permanenta diventa alla loro portata.