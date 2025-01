Il dott. Calabrò: “Bene la riapertura della Riabilitazione al Cutroni Zodda, ma continuano a mancare di servizi essenziali”

Il dott. Paolo Calabrò, già rappresentante sindacale del settore sanità, interviene sulla situazione dell’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona sempre alle prese con la mancata riattivazione del pronto soccorso.

La riapertura della Riabilitazione, formalizzata ieri mattina dal direttore Cuccì, per Calabrò non supera la difficoltà legata alla chiusura del pronto soccorso.

“Vorrei ricordare che si sta facendo passare, forse volutamente, un messaggio sbagliato.

La riabilitazione, pur offrendo indubbiamente un servizio importante e di qualità, non c’entra nulla con la vocazione ospedaliera intesa come urgenza – emergenza. Indubbiamente una struttura del genere è meglio averla che non averla, ma certamente non risolve le problematiche di una struttura, che continua a mancare di servizi essenziali’.

“Nell’ascoltare l’intervista a 24live del direttore generale – continua Calabrò – ho notato che sostiene di voler evitare una gestione del PS con medici ad attività libero-professionale perché teme una provvisorietà del servizio. In sintesi questi medici potrebbero lasciare in qualsiasi momento. Contemporaneamente dichiara però che ha chiesto disponibilità al Policlinico ed al Papardo per fare ripartire il PS con medici di quelle strutture. Ricordo che anche la soluzione auspicata dal direttore generale non garantirebbe la continuità sicura del servizio in quanto i medici verrebbero per qualche turno, su base volontaria, e potrebbero anche in questo caso interrompere in qualsiasi momento la loro collaborazione. Quindi sostanzialmente non cambia nulla. Anzi nel primo caso, con un gruppo di medici ad attività – libero professionale, si garantirebbe una certa continuità organizzativa, mentre nell’altro caso, con medici prestati dalle altre strutture, sarebbe molto più difficile mantenere quella continuità.

Il dr Cucci dovrebbe essere a volte più coerente nei suoi ragionamenti”.