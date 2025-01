Operazione Inganno su 13 omicidi di mafia: due ergastoli, quattro condanne e due assoluzioni con il rito abbreviato

Il Gup del Tribunale di Messina Arianna Raffa ha emesso la sentenza nei confronti degli imputati che hanno scelto il rito abbreviato nel processo scaturito dall’operazione Inganno che aveva fatto luce su 13 omicidi commessi nella guerra di mafia d’inizio anni ’90.

Sono stati condannati all’ergastolo Giuseppe Gullotti, ritenuto il vertice della mafia barcellonesi ed il suo reggente Salvatore “Sam” Di Salvo, che non ha evitato la massima pena pur essendo stato assolto per due degli omicidi che gli sono stati contesti. Sono stati comminati 30 anni di carcere a Giuseppe Isgrò, considerato il cassiere della famiglia dei barcellonesi, ed a Vincenzo Miano. Pene ridotto rispettivamente a 14 e 12 anni rispettivamente per Carmelo D’Amico e Salvatore Micale, che hanno contributi con le loro dichiarazioni a fare luce sui 13 omicidi. Sono stati assolti con formula piena Stefano Genovese, difeso dall’avvocato Diego Lanza, e Carmelo Mastroeni, difeso dagli avvocati Filippo Barbera e Giuseppe Lo Presti, per i quali il procuratore Rosa Raffa aveva chiesto al condanna a 30 anni. L’unico imputato Nicola Cannone ha scelto a procedere con il rito ordinario e sarà giudicato in separata sede.

Le indagini dell’operazione Inganno sono state condotta dai carabinieri del Ros a partire dal gennaio del 2023 ed hanno consentito di fare luce su tredici omicidi commessi tra il 1992 e il 1998 nel comprensorio tirrenico della provincia di Messina. Il 10 gennaio 2024 vennero eseguiti gli arresti in esecuzione ad un’ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Messina, Ornella Pastore, su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia, alla fine di attività affidata al Procuratore aggiunto Vito Di Giorgio ed ai sostituti procuratori della DDA di Messina Fabrizio Monaco e Francesco Massara, che dispose la custodia cautelare in carcere nei confronti degli indagati per più delitti di omicidio premeditato aggravato del metodo mafioso, commesso al fine di agevolare le attività dell’associazione di stampo mafioso dei “Barcellonesi”.