La Uil Messina chiede di bloccare la chiusura della sede Inps di Barcellona Pozzo di Gotto

La Uil Messina, attraverso il segretario generale Ivan Tripodi, punta l’attenzione sulla decisione del Consiglio di Amministrazione dell’Inps di procedere alla chiusura definitiva della sede di Barcellona Pozzo di Gotto.

“La delibera assunta lo scorso 18 dicembre dal Consiglio d’amministrazione dell’Inps – scrive Tripodo – è sbagliata e trova il nostro fermo dissenso. Infatti, la chiusura della storica sede Inps di Barcellona rappresenta un inaccettabile depauperamento sociale che avrà pesanti ripercussioni e conseguenze nei confronti dei tantissimi utenti che, fra l’altro, il più delle volte, sono pensionati e cittadini fragili. La presenza dell’Inps a Barcellona è garanzia di servizi a favore della collettività”.

“Pertanto, auspichiamo che i massimi vertici dell’Inps (Presidente, Cda e Direttore generale) – continua Tripodo – rivedano urgentemente la delibera di chiusura della sede barcellonese. Una decisione, è opportuno ribadirlo, che penalizza fortemente una grande città come Barcellona e tutto il suo comprensorio. Tenuto conto della gravità della vicenda è finito il tempo delle chiacchiere, delle parole vuote e degli alibi: è il momento dei fatti e delle azioni tangibili. Invitiamo il sindaco e l’amministrazione comunale di Barcellona, i parlamentari nazionali e regionali, nonché tutte le forze politiche e sociali del territorio ad assumere, a tutti i livelli, concrete iniziative finalizzate a sventare questa pesantissima spoliazione. La Uil, come sempre, sarà in prima fila per difendere Barcellona da questo ingiustificato scippo”.