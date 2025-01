Il Barcellona Basket oggi a Milazzo per un derby che non cambia la prospettiva di classifica delle due squadre

Il Barcellona Basket sarà di scena oggi a Milazzo per il derby contro gli Svincolati in una gara che conta solo per il campanile e non certo per la classifica.

Il risultato non condizionerà comunque il cammino della due squadre, con i milazzesi lanciati in zona playoff e i giallorossi che si giocheranno nei playout le loro carte per la garantirsi la salvezza. Sul piano tecnico gli Svincolati sono nettamente favoriti, ma Barcellona è finalmente tornata alla vittoria sul campo del Marigliano ed vivrà senza pressioni la gara di stasera, consapevole che per l’obiettivo della salvezza diventa più importante la sfida di domenica in casa contro il Rende.

Diverso è il discorso per il pubblico, con un’annunciata massiccia presenza di tifosi giallorossi, pronti a mostrare ancora un volta di essere il miglior pubblico della serie B interregionale. A Milazzo il basket non ha lo stesso coinvolgimento del calcio, ma il derby e le tante iniziative della società mamertina, con ingressi gratuiti per tutte le associazioni sportive della città del Capo, potrebbero sono in parte spostare il fattore pubblico che resta sempre a favore del Barcellona, dove il basket è più di una passione. Certo la scelta di giocare in contemporanea che le ultime gare di Champions League farà perdere qualche spettatore tra chi al calcio non riesce a rinunciare.

A due giornate dalla fine della prima fase, sono ancora da definire alcune posizioni e soprattutto si devono disputare alcuni scontri diretti, soprattutto in chiave playout. Castanea stasera ha la possibilità di tirarsi fuori dai giochi vincendo lo scontro diretto contro Matera, che in caso di sconfitta sarà costretta a disputare i playout, a cui sono già certi di dover partecipare Marigliano, Antoniana, Catanzaro, Rende e Barcellona. Il regolamento prevede che nella fase successiva ad orologio, ogni squadra porterà in dote i punti conquistati negli scontri diretti. Barcellona al momento ha vinto due volte con Marigliano ed una con Antoniana e Rende, squadra che affronterà domenica con l’obiettivo di raggiungere quota 10 nella classifica della seconda fase. In quest’ottica diventa importante anche il risultato del match tra Rende e Marigliano in programma stasera con una classifica provvisoria che al momento in caso di vittoria del Castanea su Matera risulta la seguente, tenendo conto anche dell’incrocio con le ultime sei squadre del girone pugliese.

AIR BASKET TERMOLI** 14 VIRTUS MATERA GROUP 2016 12 BASKET ACADEMY CATANZARO 12 MIWA ENERGIA Benevento** 12 UNICA SPA Canusium 10 BASKET CORATO 10 PROMOBASKET MARIGLIANO 2003* 8 BIO VERDE SRL ANTONIANA 8 SINTEGRA SRL RENDE** 8 NEXT CASA BARCELLONA* 8 MOLA NEW BASKET 2012* 6 C.J. BASKET TARANTO (-3)* -1 ** due scontri diretti da disputare * uno scontro diretto da disputare

L’ultima al termine della seconda fase sarà retrocessa direttamente e le prime tre avranno conquistato la salvezza. Le altre otto comporranno il tabellone ad eliminazione diretta che assegna le altre due retrocessioni.