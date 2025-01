Barcellona, la Csa-Mcl sollecita la ricontrattualizzazione dei lavoratori comunali a tempo parziale

Il sindacato Csa Mcl ha convocato un’assemblea del lavoratori comunali a tempo parziale (30, 24 e 18 ore) per affrontare la tematica della loro ricontrattualizzazione a tempo pieno.

Il segretario Giuseppe Cardenia ha illustrato la situazione, ricordando che per Barcellona e per i comuni in dissesto la procedura dovrà essere finanziata dalla Regione, trovando la disponibilità del sindaco Pinuccio Calabrò ad un confronto con le istituzione regionali. “Più che un’integrazione orario – ha dichiarato Cardenia – serve modificare i contratti e rendere definitivamente a tempo pieno la posizione di tanti lavorato venuti fuori dal precariato, che adesso tengono in piedi la macchina amministrativa di molti enti locali. I comuni non hanno le risorse per garantire questo passaggio e serve la volontà della Regione a definire questo percorso”. E’ stato affrontato anche l’aspetto dei contributi pensionistici che per il periodo del precariato sono rimasti figurativi e che il lavoratore dovrebbe riscattare: “Anche in questo caso serve l’intervento degli enti sovracomunali, in questo caso il Governo nazionale, per superare le difficoltà e garantire il riscatto ai fini pensionistici degli anni del precariato”.