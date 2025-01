Barcellona festeggia Don Bosco: oggi l’inaugurazione della mostra sul centenario e domani l’incontro con le scuole superiori

Entrano nel vivo i festeggiamenti a Barcellona in onore di San Giovanni Bosco. Oggi pomeriggio è in programma l’inaugurazione della mostra sul centenario dei Salesiani a Barcellona, nelle sale dell’oratorio San Michele Arcangelo, mentre domani nella sala teatro Vittorio Currò dello stesso oratorio salesiano è in programma un incontro con i ragazzi della scuole secondarie di secondo grado di Barcellona, organizzato dalle suore delle Figlie di Maria Ausiliatrice.

L’inaugurazione della mostra è prevista alle 17 e subito dopo andrà in scena il Musical su Don Bosco, previsto in replica anche domani sempre ore 18.

L’incontro previsto alle 11 sarà aperto dai saluti Istituzionali del Direttore dell’oratorio salesiano Don Filippo Dritto Pagano, della Direttrice FMA sr Maria Anzaldi, del Sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò, dell’Assessore ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili Roberto Molino e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione Filippo Neri Recupero.

Gli studenti delle classi IV e V delle scuole secondarie di secondo grado degli istituti di Barcellona P.G. ME incontreranno il prof. Marco Pappalardo che relazionerà sul tema “Tu, di che sogno 6?” con un dialogo tra il mondo degli adulti e i giovani per ricercare insieme il gusto della scommessa sulla propria vita.

Altri momenti di riflessione dedicati alla scuole sono previsti anche prossimi giorni e fino al 31 gennaio, giorno in cui cade la festa religiosa in onore di San Giovanni Bosco.