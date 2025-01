Installato a Fantina un defibrillatore acquistato una raccolta fondi che ha coinvolti anche gli abitanti dei paesi limitrofi

Per Fantina quella di ieri è stata una giornata ricca di emozioni. L’intera comunità fantinese ha festeggiato, con una bellissima cerimonia, l’installazione di un defibrillatore, acquisto attraverso una raccolta fondi che ha coinvolto anche gli abitanti dei paesi limitrofi.

E’ stata infatti organizzata una cena condivisa, dove ogni abitante ha preparato una pietanza e dove tutti hanno lasciato il proprio contributo per un fine benefico.

L’evento si è svolto in piazza dei Garibaldini, proprio davanti la chiesa della Maria SS della Provvidenza. Il “salvavita” è stato posto nel cortile di una casa che si affaccia nella piazza, gentilmente concessa dalla famiglia Ferrara.

La cerimonia è stata dedicata al compianto dr. Filadelfio Cardali, medico condotto di Fantina, uomo molto stimato, non solo per le sue capacità professionali ma, anche perché si è distinto nella sua caparbietà nel far costruire un ponte che collegava il villaggio di Rajù con l’altra sponda del paese e, per la determinante “spinta” per il collegamento stradale tra Fantina e Milici.

Alla manifestazione vi erano presenti tutti i presidenti delle associazioni del territorio, il comitato cittadino, la parrocchia, che ha gentilmente concesso i propri locali per un rinfresco, e la Polizia municipale. Inizialmente, l’allocazione del defibrillatore era previsto in via dell’Olmo, decisamente una zona più centrale ma, non avendo avuto le autorizzazioni dall’ente preposto, si è dovuta spostare in altra zona. Ciò è stata causa della non messa in opera della prevista affissione della targa in memoria del dr. Cardali. A breve verranno comunicate le date per i corsi di formazione all’utilizzo del defibrillatore, che grazie alla gentile concessione da parte di padre Emeka, si terranno nei locali della chiesa della Madonna della Provvidenza.