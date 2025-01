Il Barcellona Basket cerca la vittoria scaccia crisi sul campo del Marigliano

Si avvia a conclusione la stagione regolare per il Barcellona Basket, che oggi pomeriggio con palla a due alle 18 cerca una vittoria importante sul campo del Marigliano, una diretta avversaria nella corsa versa la salvezza.

La squadra di coach Cova spera di recuperare alcuni dei giocatori debilitati dall’epidemia influenzale che ha condizione le ultime partite. Inizia oggi la settimana che chiude la fase regolare e definisce le posizioni in vista della fase ad orologio, che vedrà i giallorossi impegnati nei playout per evitare la retrocessione. Barcellona, dopo l’impegno di oggi, dovrà giocare giovedì a Milazzo nel turno infrasettimanale e domenica in casa contro Rende. L’obiettivo è vincere le due gare interne per portare con sé punti pensati nella seconda fase della stagione.