Barcellona, disposta la chiusura della sede Inps. De Pasquale (SCN): “Così si penalizzata tutto il comprensorio”

Il coordinatore cittadino di Sud Chiama Nord, Tindaro Di Pasquale, ha denunciato la decisione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS, che con Delibera n. 137 del 18 dicembre 2024 ha disposto la chiusura dell’Agenzia di Barcellona Pozzo di Gotto.

Nel provvedimento del dicembre scorso è stata ribadita la necessità di una rimodulazione delle sedi siciliani, con la scelta di garantire la presenza dell’Inps a Milazzo, dove sarà istituita un’agenzia complessa, che assorbirà parte dei comuni che fino ad oggi facevano riferimento agli uffici di Barcellona di via Marconi. La chiusura della sede della città del Longano inciderà anche sui comuni dl comprensorio, che saranno divisi in base alle vicinanza territoriale tra le nuove agenzie complesse di Milazzo e Patti. Così i residenti di Barcellona, Merì, Terme Vigliatore e Castroreale confluiranno sulla struttura milazzese, mentre gli abitanti di Rodì Milici, Furnari, Fondachelli Fantina, Novara di Sicilia, Tripi, Montalbano Elicona, Basicò, Falcone e Mazzarrà Sant’Andrea dovranno recarsi presso la sede di Patti. Lo stesso provvedimento era stato disposto nel 2023, ma le proteste dei sindaci del comprensorio barcellonese, sostenute anche dei referenti politici nazionali e regionali aveva bloccato l’iter.

“Si tratta di un provvedimento – scrive il coordinatore di Barcellona di Sud Chiama Nord Tindaro Di Pasquale – che penalizza gravemente la nostra comunità, privandola di un servizio essenziale e costringendo cittadini, lavoratori e pensionati a rivolgersi ad altre sedi, con evidenti disagi per l’utenza. Nonostante i proclami e le rassicurazioni pubbliche fatte nel 2023 dal sindaco Pinuccio Calabrò, dal senatore Germanà e dalla senatrice Bucolo, la chiusura è diventata realtà. Ancora una volta, la nostra città subisce una riduzione nei servizi senza alcuna reale opposizione da parte di chi dovrebbe rappresentarne gli interessi. Chiediamo con urgenza un intervento concreto affinché questa decisione venga rivista e affinché Barcellona Pozzo di Gotto non venga privata di un presidio fondamentale per i cittadini. La nostra battaglia non si fermerà di fronte a questa ingiustizia”.