Concluso l’anno del centenario dei Salesiani a Barcellona: premiate le scuole e ricordato il ruolo dell’oratorio per i giovani della città

Il sogno di Don Bosco continua a vivere nella mente di tanti uomini e donne, che nel corso di cento anni di storia, hanno fatto crescere la presenza dei Salesiani nella città di Barcellona Pozzo di Gotto.

E’ il messaggio rilanciato in occasione della conclusione dell’anno del centenario dell’apertura dell’oratorio nella città del Longano, celebrata con un convegno organizzato dagli Ex Allievi Salesiani e dalle Ex Allieve della Figlie di Maria Ausiliatrice. Oltre all’interessante intervento del sociologo Claudio Passantino, sull’incidenza dei salesiani nella formazione dei giovani barcellonesi, sono stati coinvolti nel progetto anche i giovani delle scuole cittadine, con la partecipazione dei ragazzi dell’I.C. Capuana e dell’I.C. D’Alcontres, attraverso un video su Don Bosco, premiati ex equo con una borsa di studio da 200 euro ed una targa ricordo consegnata alle docenti dei due istituti.

Una borsa di studio da 500 euro è stata consegnata anche a Rebecca Mandanici, studentessa universitaria, per la tesina di 40 pagine, incluse 18 foto, sul tema “I Salesiani a Barcellona P. G.: ieri, oggi, domani”.

L’incontro, moderato dal prof. Francesco Speciale, presidente degli Ex Allievi Salesiani, è stato introdotto dai saluti istituzionali dell’assessore comunale Roberto Molino, dell’ispettore regionale don Giovanni D’Andrea e del direttore dell’oratorio don Filippo Pagano Dritto.

Nella sua relazione Claudio Passantino ha ricordato l’importante ruolo dell’oratorio salesiano come centro di aggregazione per i giovani barcellonesi, ma ha anche sottolineato l’importanza di ritrovare una compattezza tra i vari gruppi che animato la struttura di via San Giovanni Bosco, per rilanciare il suo ruolo centrale nella vita sociale della città.

Nei prossimi giorni inizieranno gli appuntamenti che porteranno alla festa di Don Bosco del 31 gennaio.