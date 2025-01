La bella esperienza di Alessia Spidalieri ad “Affari Tuoi” racconta sui social: “Spero di aver onorato la nostra Sicilia”

Si è conclusa ieri sera l’esperienza di Alessia Spidalieri, la giovane ragazza originaria di Villafranca Tirrena e residente da anni a Barcellona Pozzo di Gotto, come concorrente nel programma Affari Tuoi, condotta da Stefano Di Martino su Raiuno.

Alessia, influencer che lavora nel settore delle produzione di contenuti digitali, ha condiviso la partecipazione alla trasmissione con il marito Pietro, conclusa con la vincita di 50 mila euro attraverso la lotteria della regione fortunata.

“Quello che mi sento di dire è GRAZIE, GRAZIE A tutti coloro che hanno sofferto insieme a noi e grazie per i milioni di messaggi! Mi avete inondato di gioia (piano piano cercherò di rispondere a tutti). Un altro GRAZIE immenso va a voi, miei compagni di avventura, che in questo viaggio mi avete regalato momenti unici, spensierati, e sono certa che senza di voi non sarebbe stato assolutamente lo stesso!! Siete stati davvero preziosi e porterò per sempre nel mio cuore una parte di ciascuno di voi. Grazie anche a mio marito che nonostante ad un certo punto sia andato totalmente in blackout, nella parte finale si è illuminato vedendo Stefano con la busta aperta! Spero di essere riuscita a portare alto il nome della nostra Sicilia”.