“Dacci libero Barabba”, spettacolo corale sulla giustizia e sull’amore per l’umanità messo in scena dal “Circolo delle Lucertole”

La compagnia “Circolo delle Lucertole” presenta domenica 26 gennaio alle ore 19 uno spettacolo “Dacci libero Barabba”, che intreccia riflessioni moderne e temi universali. L’iniziativa sarà ospitata dal Teatro delle Figlie di Maria Ausiliatrice, in Via Manganelli 4, nel quartiere Immacolata, con biglietto d’ingresso a 7 euro.

Con la regia di Viviana Isgrò e le coreografie di Gianni Martino, “Dacci libero Barabba” esplora la pietà, la ribellione e la responsabilità sociale, interrogandosi su una domanda cruciale: perché l’umanità continua a scegliere il male, come fece con Barabba, e a crocifiggere simbolicamente Gesù ogni giorno? In questa narrazione corale, Gesù diventa il simbolo degli emarginati del nostro tempo: immigrati, oppressi, e dissidenti. Non è una rappresentazione religiosa, ma una visione contemporanea e provocatoria, dove Cristo è il figlio del nostro presente. La Madonna, figura sofferente e profondamente umana, si ribella all’ingiustizia inflitta a suo figlio, mentre Pilato incarna l’indifferenza e la politica che si lava le mani di fronte ai soprusi.

Sul solco del pensiero di Antonio Gramsci, lo spettacolo invita a prendere posizione, a essere partigiani della giustizia, e a rifiutare l’indifferenza. I monologhi e le voci intrecciate raccontano storie di madri siciliane che hanno visto partire i propri figli, di profughi palestinesi, di donne iraniane che si ribellano al velo e di immigrate dell’Est e non solo, in un mosaico di dolore e resilienza che supera confini e barriere. Si tratta di un invito alla riflessione, un grido di ribellione e una celebrazione dell’amore per chi soffre, realizzato con cura e passione dalla compagnia “Circolo delle Lucertole”.

Il cast è composto da Mariella Aragona, Mario Giglio, Maria Domenica Ravidà, Antonella Masotto, Davide La Cara, Valentina Di Salvo, Salvatore Trifirò e Viviana Isgrò, Emanuele Munafo’.

Alle musiche, la chitarrista Sara D’Amico accompagna le performance con intensità e passione.