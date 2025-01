Operazione Dinastia, la Corte d’Appello riduce le pene per molti degli imputati condannati in primo grado

La Corte di Appello di Messina si è pronunciata sul ricorso presento in appello dai legali di alcuni degli imputati nel procedimento penale scaturito dall’operazione Dinastia.

L’operazione antimafia venne portata a termine all’alba del 28 febbraio 2020 dai carabinieri del Ros e delle Compagnie di Barcellona e Milazzo ed estesa anche a Terme Vigliatore e alle isole Eolie. Le accuse variavano dal concorso in associazione mafiosa per alcuni al favoreggiamento per reati di mafia, e per altri ancora invece l’accusa era quella di associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

La denominazione “Dinastia” attribuita all’inchiesta è stata originata della cospicua presenza tra le nuove leve della criminalità organizzata dei “rampolli” delle più note famiglie mafiose di Barcellona Pozzo di Gotto.

In primo grado il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva emesso le seguenti condanne: Alessio Catalfamo, 17 anni e 6 mesi; Duilio Francesco Doddo, 22 anni; Tindaro Giardina, 10 anni; Antonino Iacono, 8 anni e 6 mesi; Simone Mirabito, 30 anni; Edmond Ndoj, 12 anni; Vincenzo Nucera, 4 anni; Vincenzo Rosano, 6 anni e 8 mesi; Andrea Sgroi, un anno e 6 mesi; Filippo Torre, 16 anni e 8 mesi; Salvatore Torre, 6 anni; Francesco Turiano, 16 anni e 8 mesi.

Oggi la Corte di Appello ha rideterminato pesantemente la prima pronuncia. Alessio Catalfamo (difeso dall’avv. Dorella Aliquò) è stato assolto da tutte le accuse, così come Edmond Ndoj, Vincenzo Nucera e Andrea Sgroi. E’ stata rideterminata la pena per Antonino Iacono a 6 anni e mezzo, Duilio Francesco Doddo a 16 anni e 8 mesi, Simone Mirabito a 19 anni e 4 mesi, Antonino Chiofalo a 4 anni, Luciano Fugazzotto a 12 anni. E’ stata conferma la pena per Tindaro Giardina, Filippo Torre, Salvatore Torre e Francesco Turiano.