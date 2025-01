Dacia Maraini ospite nel foyer del teatro Mandanici con un confronto su temi di grande attualità

La scrittrice Dacia Maraini è stata ospite d’onore nel foyer del teatro Mandanici, per un incontro organizzato dalla Fidapa Barcellona e dall’Amministrazione comunale, con la collaborazione delle Edizioni Smasher.

La presentazione del suo ultimo libro “Vita mia”, che racconta la sua esperienza di bambina nei campi di concentramento in Giappone nel 1943 all’età di appena 7 anni, è stata l’occasione per affrontare temi di grande attualità, dai conflitti che tormentano il mondo alle problematiche legate all’immigrazione, non solo in Europa, ma anche in Nord America. Tra le questioni su cui la scrittrice si è espressa con chiarezza c’è anche il cambiamento profondo nel rapporto tra uomo e donna, che spesso è alla base dei femminicidi, e la scarsa partecipazione delle giovani generazioni alla vita politica e sociale dell’Italia.

La scrittrice 88enne ha mostrato tutta la sua vitalità e la voglia di dialogare con il pubblico, soprattutto con i giovani, che spesso incontra direttamente nelle scuole. Nel rispondere alle domande della giornalista Giovanna Cirino, la Maraini diverse questioni, ha spesso inserito il tema razzismo, visto non solo come lotta tra etnie, ma in generale come forma di discriminazione sociale.

La piacevole serata è stata aperta dai saluti dall’assessore alla cultura Angelita Pino, della presidente della Fidapa Barcellona Grazia Salamone e della responsabile delle Edizioni Smasher Carmen Giulia Fasolo. Alla fine dell’incontro la scrittrice ha ricevuto una targa ricordo dall’Amministrazione comunale e un omaggio floreale dalla Fipada, prima del lungo “firma copie” con i tanti estimatori che hanno fatto la fila per un autografo della prestigiosa ospite.