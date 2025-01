Barcellona, l’omicidio per ritorsione di un giovane rom avvenuto nel 2010 in una baracca vicino alla stazione: arrestati due presunti responsabili

I Carabinieri del ROS, con il supporto dei Comandi Provinciali Carabinieri di Messina e Reggio Emilia, hanno dato esecuzione, a Barcellona P.G. (ME) e nella Provincia di Reggio Emilia (RE), di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Messina, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, nei confronti di due persone, gravemente indiziati per i delitti di omicidio e porto illegale di armi, entrambi aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosi.

L’omicidio di Petre Ciurar, cittadino rumeno di etnia rom, secondo gli elementi raccolti, fu ideato ed eseguito per ritorsione nei confronti della comunità rom, ritenuta responsabile di diversi furti nel territorio di riferimento del gruppo mafioso che controllava il quartiere “San Giovanni” e riconducibile alla famiglia mafiosa dei “Barcellonesi”, alla quale erano organici i due indagati oggi arrestati. Il ragazzo romeno di 20 anni venne attinto con almeno tre colpi di fucile mentre stava rientrando nella sua baracca nei pressi della stazione ferroviaria di Barcellona in contrada Coccomelli. A compiere l’omicidio sarebbero stati Domenico Bucolo e Santo Genovese, entrambi 34enni.

Il quadro gravemente indiziario è stato ricostruito grazie alle indagini svolte dai Carabinieri del ROS-Sezione Anticrimine di Messina e della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), nell’ambito del proficuo coordinamento investigativo fra la Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e la Direzione Distrettuale Antimafia di Messina. Nella ricostruzione di quanto accaduto la sera del 5 dicembre 2010 è stato determinante il contributo di un collaboratore di giustizia, affiliato alla famiglia mafiosa dei barcellonesi.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli indagati, che, in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari, sono da presumersi innocenti fino alla sentenza irrevocabile, che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che il giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà concludersi anche con la prova dell’assenza di ogni forma di responsabilità in capo ai medesimi indagati.