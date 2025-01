Barcellona, continuano le aggressioni agli agenti della Penitenziaria impegnati contro spaccio e uso di telefonini

L’ennesima aggressione al personale di polizia penitenziaria tiene alto il livello di attenzione sulla casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Le operazioni della Polizia Penitenziaria contro i reati da parte dei detenuti all’interno della casa circondariale, in particolare la detenzione di sostanze stupefacenti e l’uso di telefoni cellulari, non consentito dalla legge sono ormai diventati all’ordine del giorno. Allo stesso tempo si segnalano la conseguenti aggressioni da parte dei detenuti al personale che spesso opera in condizioni precarie, dimostrando grande spirito di responsabilità al solo scopo di garantire il rispetto delle leggi.

L’ultimo episodio in ordine di tempo è l’aggressione compiuta nei confronti di sei poliziotti penitenziari che, durante un’attività di controllo, hanno riportato lesioni con prognosi da cinque a 10 giorni. Nella mattinata del 17 gennaio, quando durante una perquisizione effettuata presso una cella del “5° Reparto” i detenuti hanno infatti posto forte resistenza, prendendo letteralmente a calci, pugni e colpi di sgabelli gli stessi agenti, i quali, nonostante ciò, hanno portato a termine la l’attività rivenendo e sequestrando due cellulari occultati nella medesima stanza.

“Gli Agenti di Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Barcellona PG – commentano il Segretario Generale Francesco Fucile e il Coordinatore Provinciale Giovanni Spanò del sindacato FP CGIL – hanno dato prova, per l’ennesima volta, di grande professionalità e dedizione. La FP CGIL nel rivolgere un grosso plauso agli Agenti per l’ottima operazione svolta, esorta il Provveditore Regionale ad attivare idonee misura intervento ed esorta altresì la Direzione della Casa circondariale di Barcellona a voler ritenere suscettibile l’operato dei poliziotti a valutazione da parte della Commissione Ricompense del Dipartimento, ponendo in essere soprattutto azioni concrete a tutela degli stessi agenti, oggi più che mai costretti a lavorare in condizioni estreme”.