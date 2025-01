Oltre cinquanta interventi dei Vigili del Fuoco di Messina per frane e allagamenti

Sono più di 50 gli interventi compiuti dal Comando dei Vigili del fuoco di Messina nella giornata di ieri (un centinaio effettuati dalla mezzanotte alle 22:00). La maggior parte di essi era incentrata su dissesti statici, alberi pericolanti, una frana nel taorminese e altre tipologie, come qualche principio di incendio.

A partire dalle 19:00 in sala operativa sono arrivate numerose richieste di intervento per allagamenti e danni d’acqua nelle zone di Furnari, Terme Vigliatore, Venetico, Lipari e nella zona sud di Messina (Giampilieri, Galati, S. Anna e S. Margherita). Sono stati messi in sicurezza veicoli a Sant’Alessio Siculo e a causa di un blackout in città sono stati effettuati interventi per ascensori bloccati. Dalle 8 di stamattina in tutte le sedi sono state raddoppiate squadre di intervento dei Vigili del Fuoco.

Portosalvo – Barcellona Pozzo di Gotto