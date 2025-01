Broker nautico assolto dall’accusa di truffa in danno di un costruttore di imbarcazioni a vela

Un caso giudiziario che aveva destato interesse fra operatori della nautica si è concluso con un’assoluzione piena per l’imputato, un broker rumeno accusato di truffa ai danni di un fabbricante di barche a vela.

Il Tribunale di Barcellona PG ha pronunciato sentenza assolutoria “perché il fatto non sussiste” nei confronti dell’uomo, difeso dall’Avv. Alessandro Imbruglia. Nonostante le gravi accuse mosse a suo carico dal denunciante, condivise in toto dal pubblico ministero, che aveva formulato una richiesta di condanna a un anno e due mesi di reclusione, la difesa è riuscita a dimostrare l’assenza di prove concrete, smontando ogni elemento della ricostruzione accusatoria e stabilendo un precedente significativo per gli operatori del settore nautico.

Le accusa nei confronti dell’imputato

Secondo la ricostruzione accusatoria, l’imputato avrebbe ingannato il denunciante, parte civile nel processo con l’avv. Nino Aloisio, rappresentandogli l’esistenza di un appalto pubblico in Romania del valore di milioni di euro e prospettando la possibilità di ottenere guadagni elevati. Per raggiungere questo scopo, il broker avrebbe indotto la vittima a costituire una società di diritto rumeno e a vendergli due imbarcazioni a vela, rispettivamente di 15,84 metri e 11,45 metri, entrambe equipaggiate con motore ausiliario.

Le due imbarcazioni sarebbero state concesse in garanzia a una banca per ottenere un finanziamento necessario, secondo l’accusa, al pagamento di un consulente indispensabile per partecipare al bando dell’appalto. Il presunto inganno avrebbe consentito all’imputato di procurarsi un ingiusto profitto corrispondente al valore delle due imbarcazioni, arrecando un danno economico alla persona offesa per migliaia di euro, pari al valore presunto delle due prestigiose barche a vela. I fatti contestati si sarebbero verificati in un cantiere nautico della città di Milazzo.

La tesi difensiva accolta dal giudice

Decisiva è stata l’azione difensiva portata avanti dall’Avv. Alessandro Imbruglia, che ha saputo confutare la ricostruzione della persona offesa. Con argomentazioni giuridiche solide, la difesa ha dimostrato che non vi erano elementi concreti a suffragare l’accusa di artifizi e raggiri. Inoltre, è stato evidenziato come le azioni intraprese fossero parte di un rapporto commerciale e fiduciario che, seppur deterioratosi, non poteva configurare una condotta penalmente rilevante. La mancanza di prove ha evidenziato come le accuse fossero prive di fondamento, confermando l’innocenza del broker.

La sentenza assolutoria

Il Tribunale, facendo chiarezza, ha accolto integralmente le tesi della difesa e riconosciuto l’innocenza dell’imputato, pronunciando l’assoluzione con formula piena. Questa decisione ribadisce l’importanza di basare ogni accusa su elementi concreti e verificabili, specialmente in un settore come quello della nautica in cui operano cantieri nautici, maestranze, broker, armatori e altri operatori ed in cui ogni dettaglio contrattuale e fiduciario può fare la differenza.