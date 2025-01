Basket DR1, la Pallacanestro Barcellona si rafforza con l’arrivo del play guardia Ivan Stuppia

La Pallacanestro Barcellona, dopo aver sfiorato il colpaccio sul parquet della capolista Virtus Trapani, approfitta del turno di riposo imposto dal calendario di Divisione Regionale 1, per piazzare un colpo importante, con l’arrivo del play guardia Ivan Stuppia.

Per il giocatore, classe 1986, cresciuto nel Patti, si tratta di un ritorno a Barcellona dopo l’esperienza di alcuni anni fa con la Cocuzza Barcellona, all’inizio della sua brillante carriera. Si tratta di un grande colpo per la formazione biancoverde, che potrà contare sull’esperienza del giocatore, che vanta moltissime presenze in categorie superiori.