San Giovanni Bosco 2025: definito il programma per la ricorrenza del 31 gennaio

Cominciano gli eventi per la celebrazione di San. Giovanni Bosco, che come ogni anno ricorre il 31 gennaio.

Il primo appuntamento è fissato il 24 Gennaio con l’evento presso il Teatro Currò alle 18:30 che conclude il centenario della presenza salesiana a Barcellona Pozzo di Gotto. Dopo i saluti del sindaco Pinuccio Calabrò, dell’ispettore regionale don Giovanni D’Andrea e del direttore dell’oratorio don Filippo Pagano Dritto, interverrà il sociologo Claudio Passantino sul tema La presenza dei Salesiani nella nostra Città: analisi e prospettive”.

Il 28 e 29 gennaio andrà in scena sempre al teatro Currò il Musical “Don Bosco’s Life” ad ingresso gratuito, mentre dal 28 gennaio al 2 febbraio sarà aperta la mostra fotografica “100 anni in un click”, aperta dalle 17 alle 20. Per lo sport si terrà la “Coppa Don Bosco” il 21, 28 e 29 gennaio presso l’oratorio.

Saranno quindi coinvolte le scuole i due momenti diversi. Le scuole secondarie di secondo grado saranno coinvolte nell’incontro “Tu, di che Sogno 6?”, con l’intervento del salesiano cooperatore Marco Pappalardo. La mattina del 31 gennaio presso il Teatro Currò saranno protagonisti i ragazzi della scuole secondarie di primo grado in un incontro a tema adolescenza, che avrà come relatori Maria Grazia Tripi consigliera regionale per la Pastorale Giovanile, Maria Grazia Castorina Dirigente Psicologo e don Miguel Marcuende.

Il 30 Gennaio si svolgerà la veglia di preghiera alla chiesa di San Giovanni Bosco alle 20:30 ed il giorno dopo, nella ricorrenza di Don Bosco, alla 17.30 è prevista la celebrazione solenne presieduta da Don Miguel Marcuende, Consigliere Mondiale della Pastorale Giovanile, che precederà la processione del Santo per le vie del centro.