Il Barcellona Basket in piena emergenza nel recupero di stasera contro l’Antoniana Napoli

La sfortuna si accanisce contro il Barcellona Basket, che stasera giocherà a Napoli nel recupero della gara contro l’Antoniana prevista a dicembre e rinviata per l’indisponibilità del palazzetto campano.

Oltre all’infortunio dell’ala pivot Bartolozzi, rimediato nella gara persa a Catanzaro, la squadra deve fare i conti con il virus influenzale che sta falcidiato il gruppo squadra. Il roster sarà ridotto all’osso, ma il Barcellona Basket 4.0 onorerà l’impegno provando a dare il massimo con gli uomini a disposizione. La situazione non dovrebbe migliorare neanche per la gara interna di domenica contro Matera, che è anche a rischio per le piogge abbondanti previste su Barcellona, che potrebbero creare infiltrazioni d’acqua sul parquet, come accaduto qualche settimana fa contro l’Angri.