Giardini Naxos: denunciato il titolare di un cantiere non a norma. Multa per oltre 50000 euro

Arriva una denuncia ai danni del titolare di un cantiere a Giardini Naxos. I Carabinieri di Taormina lo hanno denuncia in seguito ad un’ispezione in cui si sono accertati i pericoli per la sicurezza del cantiere e dei lavoratori.

La denuncia presentata alla procura lamenta come il titolare non abbia: predisposto il piano operativo di sicurezza, dotato gli operai di idonei dispositivi di protezione individuale, rispettato, in materia di ponteggi e piattaforme, le norme necessarie volte alla sicurezza degli operai, in particolare per evitare il pericolo di caduta dall’alto e altro ancora. È stato anche rilevato un lavoratore a nero.

Le sanzioni per il presunto colpevole ammontano a oltre 50.000 euro. È stata predisposta anche la regolamentazione del cantiere e la sua sospensione.