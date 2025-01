Le associazioni antiracket e contro le mafie sugli arresti eseguiti a Barcellona: “Grazie alle forze dell’ordine, serve un impegno comune contro ogni forma di mafia”

L’operazione antimafia condotta ieri dalla Questura di Messina e dal Commissariato di Barcellona, che ha portato a scoprire un sistema che per anni ha consentito di eludere il sistema di controllo finanziario sulle imprese confiscate alla mafia.

Associazione contro tutte le mafie “Paolo Vive”

L’Associazione contro tutte le mafie “Paolo Vive”, attraverso una nota del presidente Tindaro Di Pasquale, esprime profonda gratitudine alle forze dell’ordine e alla magistratura per la complessa e coraggiosa operazione antimafia condotta nella notte, che ha portato all’arresto di 15 persone accusate di far parte di organizzazioni criminali radicate a Barcellona Pozzo di Gotto.

“Questo importante risultato dimostra, ancora una volta, la determinazione delle istituzioni nella lotta contro la criminalità organizzata. Ma al tempo stesso evidenzia quanto il nostro territorio sia ancora segnato dalla presenza di quella terribile malattia che è la mafia, una piaga che soffoca il futuro della nostra città, impedendole di guarire e di riscattarsi. La mafia non è solo un fenomeno criminale: è un sistema che si nutre delle difficoltà sociali, economiche e culturali di una comunità. È indispensabile, pertanto, che le istituzioni cooperino per promuovere la diffusione della cultura della legalità, della giustizia e della libertà. Non si può vincere questa battaglia senza intervenire nei contesti di maggiore difficoltà, sostenendo le fasce più deboli della popolazione e garantendo loro la possibilità di autodeterminarsi, lontano da ogni forma di oppressione o ingerenza mafiosa. Accanto alla lotta alle “mafie tradizionali”, è necessario rivolgere particolare attenzione alle cosiddette “nuove mafie”, quelle che non si impongono più con la forza bruta ma attraverso strumenti più subdoli e sofisticati, come l’infiltrazione economica, il controllo delle risorse e l’uso di poteri illeciti per condizionare le scelte pubbliche e private. Questi fenomeni rappresentano una minaccia concreta e richiedono una risposta altrettanto decisa”.

“Barcellona Pozzo di Gotto merita di essere liberata da ogni forma di oppressione mafiosa, per diventare una città capace di garantire a tutti i suoi cittadini giustizia, dignità e opportunità di crescita. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario un impegno collettivo, che coinvolga non solo le forze dell’ordine e la magistratura, ma anche le istituzioni, il mondo associativo e l’intera società civile. Rivolgiamo un appello a tutte le realtà del territorio affinché si uniscano in questa battaglia di civiltà. È fondamentale investire in politiche sociali, educative ed economiche che restituiscano speranza e dignità alle persone, togliendo terreno fertile alla criminalità organizzata. Solo così potremo garantire alle nuove generazioni un futuro libero dalla mafia e da ogni forma di oppressione. Ringraziamo con profonda riconoscenza le donne e gli uomini delle forze dell’ordine per il loro impegno, la loro professionalità e il loro coraggio. L’operazione di oggi è un segnale forte, un passo avanti importante, ma la strada è ancora lunga. La libertà e la giustizia non sono traguardi facili, ma sono obiettivi che possiamo e dobbiamo raggiungere insieme”.

Sos Impresa – Rete per la Legalità

L’operazione condotta dalle diverse articolazioni della Polizia di Stato della Questura di Messina – scrive il vice presidente Giuseppe Scandurra – nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla locale Direzione Distrettuale Antimafia, con l’esecuzione di 15 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti ritenuti contigui alla famiglia mafiosa barcellonese, conferma ancora una volta la necessità di non abbassare mai la guardia di fronte a fenomeni rappresentativi di una persistente e radicata presenza del condizionamento mafioso sul territorio.

Tra le ipotesi contestate, oltre a quella di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, anche delitti di tipo estorsivo che testimoniano come tali attività continuino ad essere alla base del tentativo della criminalità organizzata di imporre la propria supremazia a scapito dei cittadini e degli imprenditori onesti.

Rivolgendo il nostro plauso ed un sentito ringraziamento a Polizia e Magistratura per l’ennesima incisiva azione di contrasto alla mafia, ribadiamo il nostro impegno quotidiano attraverso le associazioni che operano sul territorio al fianco delle Istituzioni, a sostegno costante ed incondizionato della comunità tutta che vive ed opera nel rispetto dei valori di legalità, giustizia e libertà.