In primavera i lavori di riqualificazione del lungomare, la Regione stanzia i fondi per il ripascimento di Spinesante

Saranno avviati nei primi mesi del 2025 i lavori di messa in sicurezza della litoranea tra Cantoni e Spinesante e contestualmente arriverà a conclusione la progettazione per il progetto di ripascimento della litoranea, i cu costi saranno coperti dallo stanziamento di fondi straordinari da parte della Regione.

La conferma è arrivata ieri sera nel corso della seduta del question time del consiglio comunale, a seguito delle due distinte interrogazioni presentate dalla consigliere di Sud Chiama Nord Melangela Scolaro e dal gruppo di Città Aperta, che da anni si battono per risolvere l’annoso problema dell’erosione della costa e che hanno espresso tutta la loro preoccupazione per i ritardi nell’esecuzione degli interventi.

L’amministrazione comunale, con gli interventi degli assessori Roberto Molino e Carmelo Pirri, ha confermato quanto già comunicato attraverso i social dal sindaco Pinuccio Calabrò, sull’imminente avvio dei lavori di ricostruzione della passeggiata di Spinesante, con un importo di 850 mila euro. Dopo la nomina dell’ingegner Iolanda Mandanici per il ruolo di Rup con determina del sindaco Pinuccio Calabrò in qualità di soggetto attuatore, alla fine del 2024, si è avviato l’iter che porterà in tempi brevi alla consegna dei lavori nel tratto tra la Via Eolie e l’incrocio con la Via Benedetto Genovese, gravemente danneggiati dagli eventi meteo avversi del dicembre 2019 e gennaio 2020.

I lavori rientrano nel Piano degli interventi indicati dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile in seguito agli eventi calamitosi verificatisi cinque anni fa in provincia di Messina. Dopo la determina sindacale è stata avviata la fase che porterà alla progettazione esecutiva ed entro il mese di marzo 2025 alla consegna dei lavori di messa in sicurezza, in modo da consegnare l’opera (I stralcio) realizzata alla città quanto prima, entro la prossima estate prossima.

Il progetto, oltre al rifacimento della passeggiata e della pista di running, ricostruite per geometria sostanzialmente in maniera identica a quelle esistenti, prevede anche la realizzazione, a protezione di questi elementi, di una palificazione e di una sottostante massicciata con massi calcarei di grossa pezzatura degradanti verso mare che dista circa 30 metri. “Impedire l’erosione degli strati fondali – si legge nella risposta degli uffici comunali alle interrogazioni dei consiglieri d’opposizione – è fondamentale per non determinare il cedimento della pavimentazione della superiore passeggiata. Allo stesso tempo però opportuno non creare una barriera impermeabile alle acque di falda per cui si è pensato di disporre a valle dei pali un sistema di materassi drenanti trattenuti dalla massicciata”.

Le opposizioni hanno chiesto chiarimenti soprattutto sull’utilità di un intervento di riqualificazione senza un indispensabile ripascimento della litoranea per evitare un nuovo danneggiamento in caso di violente mareggiate, molto frequenti nella zona.

Gli assessori della giunta Calabrò hanno confermato il ritardo nella definizione della progettazione definitiva dell’intervento, affidato nel 2022 al R.T.P. STUDIO MG MALLANDRINO SRL – CRITERIA SRL, per le criticità rilevate dalla Capitaneria di Porto sull’uso dei mezzi proposti per l’esecuzione dei rilievi in mare e sulla materiale esecuzione degli stessi rilevamenti in mare da parte dell’Ente Demaniale (S.T.A. di Messina). Secondo quanto emerso da un incontro con i tecnici incaricati, il progetto esecutivo necessaria per la quantificazione dei costi definitivi dell’intervento di ripascimento sarà completato entro la metà del 2025, che secondo il progetto di fattibilità tecnico-economica, risalente all’anno 2017, prevedeva la necessità fondi per 7 milioni e 450 mila euro, che potrebbe aumentare in virtù dell’adeguamento dei prezzi previsti dal nuovo Codice degli Appalti. Solo dopo si potrà richieste ufficialmente il finanziamento alla Regione, che come riferito dall’assessore Carmelo Pirri in aula, ha già inserito il tratto di litoranea di Barcellona, insieme a quelle di Capo d’Orlando e Piraino, per l’assegnazione delle risorse necessarie alla protezione della costa. Per ottenere materialmente le risorse economiche è necessario completare la fase di progettazione, su cui i tecnici incaricati hanno assunto l’impegno di consegna degli elaborati entro il mese di maggio.

I consiglieri d’opposizione, prendendo atto di quanto riferito dall’amministrazione comunale, ha garantito l’impegno a seguire con attenzione il rispetto dei tempi annunciati durante la seduta consiliare.

Cronoprogramma degli interventi di messa in sicurezza del territorio

L’amministrazione alla fine del 2024 ha inoltre predisposto il cronoprogramma dei nuovi lavori di messa in sicurezza del territorio.

Nuovi cantieri in partenza.

1) intervento di ripristino tombinatura saia Pantano: importo 427 mila euro

2) sistemazione saia Zigari con messa in sicurezza scuola elementare: importo 183 mila euro

3) ricostruzione muro d’argine torrente Longano, via Del mare: importo 122 mila euro

4) ripristino sede idraulica saia Due Mulini e Santa Venera 1′ stralcio: importo 300 mila euro

5) lavori su acquedotto e pozzi comunali: importo 671 mila euro

6) lavori messa in sicurezza plessi comunali scuole materne: importo 410 mila euro.