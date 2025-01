Nasce a Milazzo il Poliambulatorio Galeno: 24 medici da Messina e Pisa

Nasce nel cuore di Milazzo un nuovo poliambulatorio medico multispecialistico “Galeno”: in via Vittorio Veneto, n. 7 uno spazio di 120 mq, distribuiti in varie sale e 3 ambulatori, un ambiente moderno e dotato delle tecnologie più innovative, dove lavoreranno ben 24 medici, provenienti dalla provincia di Messina e dall’Università di Pisa, che sono pronti a offrire diversi servizi e prestazioni sanitarie per curare ogni paziente a 360 gradi.

Dermatologia e venerologia, medicina estetica e plastica, neurologia, neurochirurgia, ginecologia, cardiologia, esami istologici, osteopatia, ortopedia, otorinolaringoiatria, epatologia, gastroenterologia, proctologia, geriatria, endocrinologia, oncologia, chirurgia maxillo-facciale, terapia del dolore, chirurgia vascolare sono alcuni degli ambiti in cui opererà l’ambulatorio Galeno: “Grazie a un team di medici altamente qualificati e costantemente aggiornati, la nuova struttura si impegnerà a rispondere alle esigenze di moltissime patologie e alla soluzione di vari disturbi, dai più comuni a quelli più rari, con soluzioni personalizzate e percorsi di cura efficaci e all’avanguardia” spiegano due dei fondatori, i dottori Andrea Ingegneri (specialista in dermatologia e venerologia) e Marco Pettinato (anestesista), i quali hanno voluto coinvolgere moltissimi professionisti, alcuni già noti e molto apprezzati nel loro ambito di competenza, con l’obiettivo di dare la possibilità ai milazzesi e ai residenti dei territori limitrofi di non doversi allontanare per trovare specialisti giovani e autorevoli.

La salute della pelle sarà al centro dell’attenzione con mappatura nei per la prevenzione e il monitoraggio di eventuali lesioni cutanee, trattamenti laser per cicatrici, macchie cutanee e lesioni vascolari, utilizzando apparecchiature di ultima generazione per risultati sicuri e ottimali, terapia tricologica per combattere l’alopecia e migliorare la salute dei capelli, con trattamenti innovativi come il PRP (Plasma Ricco di Piastrine); per chi desidera migliorare il proprio aspetto in modo naturale e sicuro saranno proposti trattamenti di medicina estetica con filler per il rimodellamento dei volumi del viso, botox per il trattamento delle rughe d’espressione, biorivitalizzante per rigenerare la pelle, peeling chimici per uniformare l’incarnato, mesoterapia e carbossiterapia, utili anche per la cellulite e il miglioramento della circolazione.

In ambito neurologico Galeno sarà attrezzato per diagnosticare e trattare disturbi neurologici attraverso esami specifici come polisonnografia, al fine di monitorare e studiare i disturbi del sonno, elettromiografia ed elettroencefalogramma per analisi approfondite delle funzionalità nervose e cerebrali; in ginecologia sarà possibile effettuare il pap test per la prevenzione del tumore al collo dell’utero, il bi test completo con calcolo del rischio cromosomico e le ecografie ostetriche morfologiche e 3D per monitorare la gravidanza con tecnologie avanzate. Per quanto riguarda la cardiologia: diagnosi accurata dei disturbi cardiovascolari con holter cardiaco e pressorio per monitorare l’attività cardiaca e la pressione nelle 24 ore, ecocardiogramma per una valutazione dettagliata del cuore ed esami Istologici.

Per tutti gli altri servizi è possibile contattare Galeno al numero 090.7386115 o sul sito www.poliambulatoriogalenomilazzo.it.

Sarà possibile prenotare visite ed esami online 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, tramite un sistema facile e intuitivo ed effettuare consulenze mediche a distanza grazie alle nostre visite online in remoto, ideali per chi ha difficoltà a raggiungere la struttura.

Ecco i nomi dei medici che lavoreranno presso Galeno: Andrea Ingegneri (dermatologia e medicina estetica), Salvatore Mazzeo (cardiologia), Vincenzo Cordiano (osteopatia), Alessandro Ruggeri (ortopedia e traumatologia), Fabio D’Amore (gastroenterologia), Maria Concetta Ingemi (ematologia e oncologia), Sara Bergamo (ginecologia), Alessandro Scisca (ecografia), Aldo Spadaro (epatologia e gastroenterologia), Maurizio Schifilliti (oncologia), Vincenzo Tanzariello (otorinolaringoiatria), Benedetto Genovesi (psichiatria), Giuseppe Amadeo (chirurgia plastica), Giuseppe Zaccone (proctologia), Antonino Naro (neurologia), Fabrizio Militti (terapia del dolore e ozonoterapia), Santina Foti (geriatria), Oana Ruxandra Cotta (endocrinologia), Gregorio Micali (medicina estetica e chirurgia maxillo-facciale), Giuseppe Valente (chirurgia vascolare), Giuseppe Ricciardo (neurochirurgia), Monica Lencioni (oncologa), Gabriele Tancreda (nutrizionista) e Matteo Lencioni (chirurgia plastica).