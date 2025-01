Intenso ed emozionante il “Concerto di benvenuto 2025”

L’ultimo appuntamento col Natale a Castroreale è stato targato Pro Loco Artemisia e ha scaldato i cuori dei presenti, grazie alla solidarietà nei confronti dell’Associazione Cometas de Papel

La Pro Loco “Artemisia” ha ideato e realizzato il “Concerto di Benvenuto 2025”, che si è tenuto lo scorso 5 gennaio 2025 presso l’Auditorium SS. Salvatore di Castroreale. L’appuntamento è stato realizzato grazie alla collaborazione dell’Orchestra “Atmosfera Blu”, per un evento musicale che ha incantato ed emozionato il pubblico. Tra i presenti anche i ragazzi dello SPRAR di Castroreale.

“Quello che ci unisce questa sera è il ‘credere nel fare’ – ha esordito il Maestro Giuseppe Santamaria in apertura del concerto – ed è per questo che mi preme ringraziare la Pro Loco Artemisia e la Professoressa Maria Concetta Sclafani che è sempre un vulcano di idee.”

Un evento che ha voluto salutare il nuovo anno con le migliori premesse e in nome di serenità, allegria e speranza.

“La speranza – ha detto la Presidente della Pro Loco Artemisia – è quella che finiscano le guerre, la speranza (fortunatamente accaduta) è quella della liberazione della giornalista Cecilia Sala. La speranza, come ha detto il Presidente della Repubblica, – ha continuato la professoressa Sclafani – siamo noi: il nostro impegno, le nostre scelte, le nostre azioni. In segno di speranza, annunciamo la composizione dell’Ufficio Stampa della Pro Loco; ringraziamo l’artista Valentina Gambino, che ha realizzato con i suoi acquerelli il calendario 2025 che stiamo distribuendo questa sera e in cui trovate rappresentate le piazze della nostra Castroreale. La terza luce di speranza che stasera annunciamo riguarda un evento già accaduto il 20 luglio 2024, in occasione dell’apertura del Castroreale Jazz Festival con il concerto della cantante palestinese Miriam Toukan, già nota al pubblico italiano per i suoi recenti concerti per la pace insieme a Noah, e del chitarrista israeliano Idan Toledano. Quella sera – ha spiegato – abbiamo comunicato che l’incasso della serata sarebbe stato devoluto ad un’associazione che si occupasse dei bambini palestinesi. Parlando con i musicisti, abbiamo scoperto che era nelle loro intenzioni fondare un’associazione che potesse essere utile proprio a questo scopo. Così, all’inizio di quest’anno, Miriam mi ha scritto di esserci riuscita. Hanno fondato ‘Aquiloni di Carta’ ovvero Cometas de Papel, in spagnolo perché lei è sposata con uno spagnolo e vive in Spagna pur avendo la famiglia in Palestina. Ha creato questa associazione, che collabora con l’Accademia Palestina e con il Collegio Seneca di Cordoba, per poter dar vita a un campo scuola estivo, in cui saranno avviati allo sport del football bimbi israeliani e palestinesi al fine di promuovere la convivenza, il dialogo e il rispetto reciproco. I partecipanti arriveranno da Cisgiordania, Gerusalemme, Gaza e Israele e verranno accompagnati dai tutor che ne faciliteranno l’integrazione e la comprensione della lingua per poter comunicare. I bambini saranno ospitati dalle famiglie di Córdoba e il campo estivo durerà tre settimane a cavallo tra luglio e agosto prossimo. L’incasso del concerto del 20 luglio è stato donato dalla Pro Loco a sostegno di questo progetto nella speranza che siano i bambini i portatori della pace”.

Il concerto con repertorio dei pezzi più conosciuti del periodo natalizio, tra sacro e profano, è stata un’occasione unica per celebrare l’arrivo del nuovo anno con musica di qualità e un’atmosfera accogliente.