I Presidenti degli Ordini Commercialisti Siciliani incontrano la Direzione Regionale delle Entrate

La Conferenza dei Presidenti degli Ordini Commercialisti Siciliani ha incontrato a Palermo la Direzione Regionale delle Entrate, rappresentata dalla dottoressa Calabrò.

Durante la riunione sono stati affrontati numerosi temi rilevanti per il miglioramento della collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate e i professionisti. Tra i principali argomenti trattati vi è stato il sistema CIVIS, uno strumento fondamentale per la gestione delle comunicazioni e delle problematiche relative alle dichiarazioni fiscali. È stata sottolineata l’importanza di rafforzare il dialogo tra l’Agenzia e i commercialisti, per garantire maggiore efficienza e trasparenza.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre stimolato e incentivato i professionisti a utilizzare il servizio di appuntamenti per videochiamate, con l’obiettivo di accelerare il percorso di collaborazione e rendere più snelli i processi operativi. Questo strumento rappresenta un’opportunità per migliorare la gestione delle pratiche in modo rapido ed efficace.

Infine, l’Agenzia si è mostrata pienamente disponibile a intraprendere percorsi di formazione condivisi, da proporre in collaborazione con gli ordini professionali, al fine di migliorare le competenze e affrontare insieme le sfide del sistema tributario.

L’incontro si è concluso con un clima costruttivo e positivo, aprendo la strada a ulteriori iniziative comuni per consolidare il rapporto tra istituzioni e mondo professionale.